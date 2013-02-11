Музыкальный подарок от Юрия Валова. Кто-то любит жизнь, а кто-то Люську…
11 февраля 2013, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
Рок-н-рол (то, что сейчас зовется "рокабили") проявился в Штатах к середине 50-х как энергичная танцевальная музыка, а в СССР этот стиль привлек внимание и сердца молодежи к концу 50-х.
Десять лет спустя, к середине 60-х, эмоциональный диапазон этого направления в музыке весьма расширился и простирался от безбашенно-орущего до задушевно-мудрого.
Little Richard - Lucille
Творчество Битлов было яркой иллюстрацией этого "расширения".
The Beatles – Yesterday
Советская эстрада держалась где-то посередине, где напористо хрипящее вообще предавалось анафеме, а все остальное либо "любовь-морковь", либо идеологически выдержанное …
Вот яркий пример мастерски сделанной советской песни - задушевно и оптимистично...
Марк Бернес. Я люблю тебя, жизнь