Музыкальный подарок от Юрия Валова. Кто-то любит жизнь, а кто-то Люську…

Рок-н-рол (то, что сейчас зовется "рокабили") проявился в Штатах к середине 50-х как энергичная танцевальная музыка, а в СССР этот стиль привлек внимание и сердца молодежи к концу 50-х.

Десять лет спустя, к середине 60-х, эмоциональный диапазон этого направления в музыке весьма расширился и простирался от безбашенно-орущего до задушевно-мудрого.

Little Richard - Lucille

Творчество Битлов было яркой иллюстрацией этого "расширения".

The Beatles – Yesterday

Советская эстрада держалась где-то посередине, где напористо хрипящее вообще предавалось анафеме, а все остальное либо "любовь-морковь", либо идеологически выдержанное …

Вот яркий пример мастерски сделанной советской песни - задушевно и оптимистично...

Марк Бернес. Я люблю тебя, жизнь