Музыкальный подарок от Юрия Валова. У синего моря - девушки-орешки, а Битлы ...

Перебирая известные песни 60-х в поисках материала для этой рубрики, я вдруг наткнулся на мелодию, мною забытую, но которая неотъемлемо связана с тем временем и которая тогда везде звучала, - японский супер-хит «Каникулы любви». Написал ее Я.Миягава, а исполнили сестры «Дза Пинац» (арахис, или орешки).

Русский текст к этой песенке сочинил Л.Дербенев, и она запомнилась как «У моря, у синего моря…»

Примерно в то же время «тут, там и повсюду» звучала одна из самых замечательных песен Битлов «Here, there and everywhere»