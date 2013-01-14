Музыкальный подарок от Юрия Валова. «Сладкие мамочки» и Джон Ленон

Ну вот и подошел к концу сезон новогодних каникул, частых возлияний и курортного «расслабона»…

Участники ТВ шоу "Голос" мелькали то тут, то там в новогодних передачах, разбавляя своим присутствием допущенное к камере однообразие - "типа год за годом одно и то же".

К числу самых ярких конкурсантов "Голоса", не попавших в финал, можно отнести участниц группы "Шуга мамас" ("Sugar Mamas" - "Сладкие мамочки", вообще-то на сленге так называется женщина в годах, содержащая молодого "альфонса") - Анжелику Фролову и Викторию Кузьмину, 25 и 26 лет, Сургут и Москва.

Вот их выступление на "Голосе":

И еще в завершение новогоднего сезона у нас сегодня одна из последних песен Джона Ленона (перед тем роковым выстрелом в подворотне Вест-Дакота на 72-й улице в Нью-Йорке) …