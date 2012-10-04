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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура Музыкальный подарок

Музыкальный подарок от Юрия Валова: Лето любви, Проказник Браун и Вудсток

4 октября 2012, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с bbc.co.uk
Фото с bbc.co.uk

Сегодня у нас в гостях любители "попеть хором" - как в СССР, так и в Америке.

Вокальный квартет "Аккорд" сделал весьма известной переводную песню "Проказник Браун", исполнив и записав ее в 1969.

В то же далекое "лето любви" 69-ого супер-группа "Crosby, Stills, Nash & Young"
( "Кросби, Стилс, Нэш и Янг") записали и выступили с ошеломляющим успехом на всемирно известном фестивале в Вудстоке с психоделической песней "Carry on" - (в переводе типа: "Продолжай").

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