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Музыкальный подарок от Юрия Валова: Лето любви, Проказник Браун и Вудсток
4 октября 2012, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня у нас в гостях любители "попеть хором" - как в СССР, так и в Америке.
Вокальный квартет "Аккорд" сделал весьма известной переводную песню "Проказник Браун", исполнив и записав ее в 1969.
В то же далекое "лето любви" 69-ого супер-группа "Crosby, Stills, Nash & Young"
( "Кросби, Стилс, Нэш и Янг") записали и выступили с ошеломляющим успехом на всемирно известном фестивале в Вудстоке с психоделической песней "Carry on" - (в переводе типа: "Продолжай").