Музыкальный подарок от Юрия Валова: Лето любви, Проказник Браун и Вудсток

//Культура : Музыкальный подарок

4 октября 2012, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с bbc.co.uk

Сегодня у нас в гостях любители "попеть хором" - как в СССР, так и в Америке.



Вокальный квартет "Аккорд" сделал весьма известной переводную песню "Проказник Браун", исполнив и записав ее в 1969.

В то же далекое "лето любви" 69-ого супер-группа "Crosby, Stills, Nash & Young"

( "Кросби, Стилс, Нэш и Янг") записали и выступили с ошеломляющим успехом на всемирно известном фестивале в Вудстоке с психоделической песней "Carry on" - (в переводе типа: "Продолжай").