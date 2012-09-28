//Культура : Музыкальный подарок
Музыкальный подарок от Юрия Валова. По шпалам к дому восходящего солнца
28 сентября 2012, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]
Вокзально-железнодорожная тематика широко представлена как в русском песенном творчестве, так и за океаном - и в блюзе, и в кантри.
Рельсы, шпалы, перроны, запах паровозной гари, романтика движения в неизвестность и надежда на "лучшую долю"…
В 1967 году Давид Тухманов и Михаил Ножкин выпускают супер-хит", где незадачливый герой, от которого "сбежала последняя электричка", занимается привычным делом, шагая по шпалам домой.
Эдакий облегченный советский блюз.
Последняя электричка
Немного раньше Эрик Бёрден в составе "Animals" исполняет другой супер-хит
"House of the Rising Sun", где батя героя - любитель выпить и закусить, а также продуться в картишки стоит на перроне в преддверии очередного приключения…
House Of The Rising Sun