Музыкальный подарок от Юрия Валова. По шпалам к дому восходящего солнца

//Культура : Музыкальный подарок

28 сентября 2012, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с subscribe.ru

Вокзально-железнодорожная тематика широко представлена как в русском песенном творчестве, так и за океаном - и в блюзе, и в кантри.

Рельсы, шпалы, перроны, запах паровозной гари, романтика движения в неизвестность и надежда на "лучшую долю"…



В 1967 году Давид Тухманов и Михаил Ножкин выпускают супер-хит", где незадачливый герой, от которого "сбежала последняя электричка", занимается привычным делом, шагая по шпалам домой.

Эдакий облегченный советский блюз.

Последняя электричка

Немного раньше Эрик Бёрден в составе "Animals" исполняет другой супер-хит

"House of the Rising Sun", где батя героя - любитель выпить и закусить, а также продуться в картишки стоит на перроне в преддверии очередного приключения…

House Of The Rising Sun