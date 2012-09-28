Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура Музыкальный подарок

Музыкальный подарок от Юрия Валова. По шпалам к дому восходящего солнца

28 сентября 2012, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с subscribe.ru
Фото с subscribe.ru

Вокзально-железнодорожная тематика широко представлена как в русском песенном творчестве, так и за океаном - и в блюзе, и в кантри.

Рельсы, шпалы, перроны, запах паровозной гари, романтика движения в неизвестность и надежда на "лучшую долю"…


В 1967 году Давид Тухманов и Михаил Ножкин выпускают супер-хит", где незадачливый герой, от которого "сбежала последняя электричка", занимается привычным делом, шагая по шпалам домой.
Эдакий облегченный советский блюз.

Последняя электричка

 

Немного раньше Эрик Бёрден в составе "Animals" исполняет другой супер-хит
"House of the Rising Sun", где батя героя - любитель выпить и закусить, а также продуться в картишки стоит на перроне в преддверии очередного приключения…

House Of The Rising Sun

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан