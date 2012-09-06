Музыкальный подарок от Юрия Валова. Всякому голосу - свое имя

Иногда случается, что популярность обрушивается на человека в детском возрасте. Так вышло с Робертино Лоретти и Сережей Парамоновым.



Первый стал солистом церковного хора в 6 лет, а в 13 его голос и имя узнали все. Голос второго в сопровождении детского хора звучал из миллионов советских радиоприемников, но имя стало известно спустя многие годы.





Robertino Loretti - Jamaica

Сережа Парамонов и Детский хор - Пусть бегут неуклюже