Музыкальный подарок от Юрия Валова. Всякому голосу - свое имя
6 сентября 2012, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]
Иногда случается, что популярность обрушивается на человека в детском возрасте. Так вышло с Робертино Лоретти и Сережей Парамоновым.
Первый стал солистом церковного хора в 6 лет, а в 13 его голос и имя узнали все. Голос второго в сопровождении детского хора звучал из миллионов советских радиоприемников, но имя стало известно спустя многие годы.
Robertino Loretti - Jamaica
Сережа Парамонов и Детский хор - Пусть бегут неуклюже