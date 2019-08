Сегодня у нас еще один хит ВИА "Поющие гитары" с пластинки - миньон, 1970 года выпуска.

Это кавер песни "One Way Ticket (To the Blues)", которую спел и сделал хитом в 1959 году Нил Седака.

Песня с русским текстом А.Азизова называется "Синий иней".

Видеоклип на эту песню был показан по ленинградскому ТВ в 1968 году.