Музыкальный подарок от Юрия Валова. Серф-музыка, она такая серф-музыка...

Сегодня я предлагаю вашему вниманию несколько так называемых серф-композиций. Один из побочных эффектов такой музыки - отличное отдохновение...

Лето, пред-, пост или совсем отпускная расслабленность настраивают на благодушный лад. Иди медленно, прогулочным шагом, а не беги... Побережье, океан... Красота! Отдыхайте и наслаждайтесь!

The Ventures - Walk don't run (1960)

Beach Boys - Surfin' USA (1963)