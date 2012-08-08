Музыкальный подарок от Юрия Валова. Серф-музыка, она такая серф-музыка...
8 августа 2012, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня я предлагаю вашему вниманию несколько так называемых серф-композиций. Один из побочных эффектов такой музыки - отличное отдохновение...
Лето, пред-, пост или совсем отпускная расслабленность настраивают на благодушный лад. Иди медленно, прогулочным шагом, а не беги... Побережье, океан... Красота! Отдыхайте и наслаждайтесь!
The Ventures - Walk don't run (1960)
Beach Boys - Surfin' USA (1963)