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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Культура Музыкальный подарок

Музыкальный подарок от Юрия Валова. "Бесамэ Мучо", Битлы и бензопила "Дружба"

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с www.russiancleveland.com
Фото с www.russiancleveland.com

Трудно себе представить советскую танцплощадку 60-х, где бы не звучала "Бесамэ мучо" ("Besame mucho") - пожалуй, одна из самых известных песен "всех времен и народов".

Эта песня в стиле "Болеро" была написана, напомню,  мексиканской девушкой Консуэло Веласкес в 1941 г., и было ей тогда всего 16 лет!

"Болеро" и Битлы? Ничего общего! Однако даже они исполняли "Бесамэ Мучо".

Вот сами послушайте…

А теперь вопрос: сколько потребуется времени, чтобы завалить, распилить и ободрать 20-метровое дерево? Правильный ответ: 15-20 секунд. Вот сами посмотрите…

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