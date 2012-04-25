//Культура : Музыкальный подарок

25 апреля 2012, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с www.russiancleveland.com

Трудно себе представить советскую танцплощадку 60-х, где бы не звучала "Бесамэ мучо" ("Besame mucho") - пожалуй, одна из самых известных песен "всех времен и народов".

Эта песня в стиле "Болеро" была написана, напомню, мексиканской девушкой Консуэло Веласкес в 1941 г., и было ей тогда всего 16 лет!

"Болеро" и Битлы? Ничего общего! Однако даже они исполняли "Бесамэ Мучо".

Вот сами послушайте…

А теперь вопрос: сколько потребуется времени, чтобы завалить, распилить и ободрать 20-метровое дерево? Правильный ответ: 15-20 секунд. Вот сами посмотрите…