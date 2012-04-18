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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура Музыкальный подарок

Музыкальный подарок от Юрия Валова.«Веселые ребята» в «Стареньком автомобиле»

18 апреля 2012, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

В октябре 1965 года Битлы записали песню «Drive My Car», и в том же году она появилась на альбоме «Rubber Soul».

Все первые советские ВИА пытались под разными соусами включить в репертуар хиты своих кумиров, и в первую очередь - Битлов. Иногда эти хиты исполнялись по-анлийски, а иногда писался русский текст, как, например, в случае с песней «Drive My Car» .

Автором русского варианта был Леня Бергер (на видео он за роялем), песня стала называться «Старенький автомобиль» и была записана «Веселыми Ребятами» в1970 г.

Кстати, партию гитары на этой записи исполняю я, Юрий Валов.

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