Музыкальный подарок от Юрия Валова. Памяти Александра Лермана

10 апреля - грустная для меня дата. Полгода назад неожиданно и скоропостижно ушел в мир иной Александр Лерман, - один из ярчайших музыкантов поколения бэби-бумеров.

Он стоял у истоков российского биг-бита и рока, участник и фронтмэн таких групп и ВИА, как "Ветры перемен", "Веселые ребята" и "Добры Молодцы". Он был одним из стилевых основоположников вокального звучания советских ВИА, записал кучу песен сам по себе и с "Веселыми Ребятами".

Вот неполный список песен, которые Вы все слышали, но вряд ли думали, что это Александр Лерман.

Все эти песни собраны на замечательном сайте "Васильевский остров" http://www.retroisland.net/P_Lerman.html

Можете послушать подборку и на моем сайте http://valov3.ru/Osnova/home.htm

Здесь же- интервью с Александром.

Ансамбль "Веселые Ребята"

Варшавский дождь (Д.Тухманов-В.Сергеев)

Верю-верю (Ю.Антонов - В.Дюнин)

Если любишь ты (Ю.Антонов-Л.Дербенев)

Как прекрасен этот мир (Д.Тухманов-В.Харитонов) - 1 и 3 куплнеты, 2 куплет - Л.Бергер, в припевах А.Пузырев, В.Сахаров)

Любовь- огромная страна (Б.Рычков-Л.Дербенев)

На перекрестке (Дж. Фогерти)

Не забывай, земля глядит на нас (с А.Пугачевой)(Д.Атовмян-О.Писаржевская, А.Монастырев)

Ну что с ним делать (Ю.Антонов-Л.Дербенев)

Отчего (Ю.Антонов-Т.Сашко)

Песенка киномеханика (Н.Богословский-М.Танич)

Чернобровая дивчина (Р.Мануков-Т.Сашко)

Ансамбль Добры Молодцы

Был месяц май (А.Киселев-И.Кохановский)

Делай как мы (А,Киселев-И.Кохановский)

Мое богатство (Ю.Антонов-И.Кохановский)

Садовое кольцо (Ю.Антонов-И.Кохановский)

Сердце, мое сердце (с альбома "По волне моей памяти")(Д.Тухманов-И.Гете)

Трудная любовь (А.Киселев-И.Кохановский)

Утушка луговая (русская народная)

Песни из альбомов "Ветры перемен"и "Перемены ветра"

Скоморох (А.Лерман-Б.Баркас)

По этой лестнице (А.Лерман-Б.Баркас)

Надежда, любовь и вера (А.Лерман-Б.Баркас)

Летучий Голландец (А.Лерман-Б.Баркас)

До песни задушевной (А.Лерман-В.Дрожжин)

До любви, до нежности (А.Лерман)

Вечный огонь (А.Лерман-Б.Баркас)

Видеоклип «Я к тебе не подойду» (Д.Тухманов-Л.Дербенев, И.Шаферан)

Исполняет Александр Лерман