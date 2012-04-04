Музыкальный подарок от Юрия Валова. Памяти Александра Лермана
4 апреля 2012, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]
10 апреля - грустная для меня дата. Полгода назад неожиданно и скоропостижно ушел в мир иной Александр Лерман, - один из ярчайших музыкантов поколения бэби-бумеров.
Он стоял у истоков российского биг-бита и рока, участник и фронтмэн таких групп и ВИА, как "Ветры перемен", "Веселые ребята" и "Добры Молодцы". Он был одним из стилевых основоположников вокального звучания советских ВИА, записал кучу песен сам по себе и с "Веселыми Ребятами".
Вот неполный список песен, которые Вы все слышали, но вряд ли думали, что это Александр Лерман.
Все эти песни собраны на замечательном сайте "Васильевский остров" http://www.retroisland.net/P_Lerman.html
Можете послушать подборку и на моем сайте http://valov3.ru/Osnova/home.htm
Здесь же- интервью с Александром.
Ансамбль "Веселые Ребята"
Варшавский дождь (Д.Тухманов-В.Сергеев)
Верю-верю (Ю.Антонов - В.Дюнин)
Если любишь ты (Ю.Антонов-Л.Дербенев)
Как прекрасен этот мир (Д.Тухманов-В.Харитонов) - 1 и 3 куплнеты, 2 куплет - Л.Бергер, в припевах А.Пузырев, В.Сахаров)
Любовь- огромная страна (Б.Рычков-Л.Дербенев)
На перекрестке (Дж. Фогерти)
Не забывай, земля глядит на нас (с А.Пугачевой)(Д.Атовмян-О.Писаржевская, А.Монастырев)
Ну что с ним делать (Ю.Антонов-Л.Дербенев)
Отчего (Ю.Антонов-Т.Сашко)
Песенка киномеханика (Н.Богословский-М.Танич)
Чернобровая дивчина (Р.Мануков-Т.Сашко)
Ансамбль Добры Молодцы
Был месяц май (А.Киселев-И.Кохановский)
Делай как мы (А,Киселев-И.Кохановский)
Мое богатство (Ю.Антонов-И.Кохановский)
Садовое кольцо (Ю.Антонов-И.Кохановский)
Сердце, мое сердце (с альбома "По волне моей памяти")(Д.Тухманов-И.Гете)
Трудная любовь (А.Киселев-И.Кохановский)
Утушка луговая (русская народная)
Песни из альбомов "Ветры перемен"и "Перемены ветра"
Скоморох (А.Лерман-Б.Баркас)
По этой лестнице (А.Лерман-Б.Баркас)
Надежда, любовь и вера (А.Лерман-Б.Баркас)
Летучий Голландец (А.Лерман-Б.Баркас)
До песни задушевной (А.Лерман-В.Дрожжин)
До любви, до нежности (А.Лерман)
Вечный огонь (А.Лерман-Б.Баркас)
Видеоклип «Я к тебе не подойду» (Д.Тухманов-Л.Дербенев, И.Шаферан)
Исполняет Александр Лерман