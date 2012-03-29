Сегодня, как я и обещал, мы послушаем версию песни Юрия Антонова "Нет тебя прекрасней" в исполнении Лени Бергера, в составе ВИА "Веселые Ребята".

Ну а кроме того мы начинаем новую линейку в нашей рубрике - "КРУЖОК БИТЛС".



Это для тех, кто хоть немного, поет под гитару.



В нижепредставленных видео клипах показывается как играть и как петь на голоса замечательную песню Битлс "If I fell". Конечно, здесь и сама песня из альбома "A Hard Day's Night" (1964) в исполнении Битлов.

Хоть в обучалках и говорят по-английски, но и так все ясно - музыка это международный язык.



Как петь песню Битлов If I Fell





Как играть на гитаре песню Битлов If I Fell



