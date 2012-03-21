Все-таки интересная штука – музыкальные расследования… Начнешь ими заниматься и… Удивляться можно бесконечно…

Тамара Миансарова спела эту песню Аркадия Островского на слова Льва Ошанина на VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки (1962) и на фестивале в Сопоте (1963), после чего песня "Пусть всегда будет солнце" стала супер-хитом и советским детским гимном.

Однако в 1964 году скандинавская группа "The Hootenanny Singers" записали песню "Gabrielle" с английским текстом любовной тематики. Интересно, что гитарист у них - будущий участник группы АББА Бьорн Ульвеус.

Вот сами послушайте…