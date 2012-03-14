Музыкальный подарок от Юрия Валова. «А за окном то дождь, то снег»
14 марта 2012, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]
Песня, которую мы представили на прошлой неделе - "А у нас во дворе", стала настолько популярной, что авторы решили написать ответ, от лица девушки, о которой пел Кобзон.
"А за окном то дождь, то снег" - так называлась новая песня - ответ и спела ее Майя Кристалинская. И опять это был супер-хит.
За "железным занавесом", примерно в это же время, Битлы выпустили свою композицию, занявшую первые места в чартах Европы и США - "She Loves You" ("Она тебя любит"). Это они Иосифу Кобзону намекали наверное…