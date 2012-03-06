Музыкальный подарок от Юрия Валова: Кобзон vs «Битлс»!

Иосиф Кобзон и Битлы стартовали по разные стороны «Железного Занавеса», но в одном и том же, 1962 году параллельно добрались до вершины.

Британцы выпустили сорокопятку, поднявшуся до первого места в штатовских чартах (Love Me Do), а Кобзон спел "А у нас во дворе" на самом популярном воскресном радио шоу "С добрым утром", что сделало эту песню мегахитом на многие годы, можно сказать на «до сих пор». Видеоклип с этой песней появился через два года, в 1964-м.

Смотрим, сопоставялем, получаем удовольствие.