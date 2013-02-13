Человечество напридумывало множество слов, характеризующих наш «политико-социально-экономический» мир. Инновация, инаугурация, коррупция, демократия... Они должны помочь разобраться в тех или иных явлениях жизни, а на деле – ещё больше запутывают. Писатель Андрей Максимов уделил этим публичным словам внимание в своей книге «Многослов-2, или Записки офигевшего человека».

У сего труда был предшественник – «Многослов-1. Книга, с которой можно разговаривать». Писатель рассматривал основные понятия в жизни человеческой души. Теперь из глубин личностных он сделал шаг к внешнему миру, не менее сложному и глубокому.

Слова, которые стучат по мозгам, лавиной наваливаясь на «офигевшего» человека из телевизоров и газет, Максимов рассматривает очень объёмно и образно. Как будто они живые. Затёртая до дыр «демократия» оказывается дамой таинственной. Заговорив о происхождении слова от греческого «власть народа», он вспоминает эталонную демократию – афинскую: «Вот тебе, пожалуйста, народное собрание, которое может обсуждать все главные вопросы в жизни страны. Вот всеобщие выборы – вне зависимости от имущественного ценза. Всякий афинский гражданин мог добиваться через народное собрание отмены любого закона. Чудо чудное, диво дивное! Однако...» К тому самому народу, который властвует, не относились женщины и рабы. Это были неграждане, и составляли они большинство. Демократия исторически основана на том, что меньшинство решает, как жить большинству! Углубляясь в историю, он находит не менее любопытный факт: эталонное народовластие закончилось Пелопонесской войной и победой Древней Спарты. Демократию раздавила олигархия. Наши представления о словах и явлениях начинают колебаться и разрушать привычный мир, стоит только задуматься об их этимологии и исторических примерах. Из той же оперы слово «солдат», от латинского soldare – «нанимать», «платить жалованье». Оно изначально предполагает, что армия должна быть профессиональной! В мирное время – это работа, а не принуждение, к которому всё сводится при нынешних российских порядках.

Каждое слово писатель сопровождает целой россыпью выводов. Это не постулаты, а всего лишь частная точка зрения. Она подталкивает читателя к собственным размышлениям и даже ожесточённым спорам, лишь бы тот не глотал слова прямо в обёртке, в которой они преподносятся. И не пугался, не поняв сути. Многие слова нам гораздо ближе, чем мы думаем. Вот, например, «инновация». Переводится как «обновление», «нововведение». Автор уверен: каждая домохозяйка, оборудуя рабочее место на кухне, по сути, занимается инновациями. То есть оснащает его так, чтобы производство было максимально эффективным и быстрым. «Вообще, мне думается, вы не найдёте ни одного человека, который бы никогда не внедрял инновации в собственную жизнь», – утверждает Максимов. Так же он приближает к нам слово «маркетинг» – «исследование рынка»: «Это слово возвеличивает человека. В нас, потребителях, нуждаются. Причём вне зависимости от наполненности наших карманов. Если в вашем кармане есть хотя бы три копейки на покупку – это значит, что в вас лично заинтересован производитель того, что стоит три копейки». Размышления автора над этим «публичным» словом приводят его к ещё более личным выводам. Маркетингом в той или иной мере занимаемся мы все. Каждый хочет понять, что от него нужно окружающим. И, если помочь людям удовлетворить их запросы, собственная жизнь изменится к лучшему. Так, братья Макдоналд открыли шикарное кафе, а потом решили обслуживать людей, которые хотят перекусить дёшево и быстро. Поменяли фаянсовую посуду на одноразовую, отказались от официантов и толстенного меню, сменили шик на простоту и невероятно разбогатели.

Через яркие образы и исторические примеры автор пытается привести нас к сути слов, а от неё – к пониманию жизни. Не той, которая за окном, которая у кого-то, а нашей собственной. И заканчивается «Многослов» символичным стихотворением: «Каждый выбирает для себя», которое как бы спрашивает: какую жизнь выберете вы? Осознанную, послушную вашей воле, или ту, которая управляет вами...