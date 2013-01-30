«Аргументы недели» принимают письменные заявки на книги различных жанров для детей и взрослых

Уважаемые читатели! Издательство «Аргументы недели» продолжает принимать письменные заявки на книги различных жанров для детей и взрослых.

Книги вы можете приобрести наложенным платежом, направив по электронному адресу podpiska@argumenti.ru (или по почте: 125167, ­Москва, пр-д Аэропорта, д. 11) ­заявку и ваш точный адрес с индексом, ФИО полностью. В теме письма укажите «ЗАКАЗ КНИГ». В Москве книги можно купить по издательской цене по адресу: ­проезд Аэропорта, дом 11, либо заказать с доставкой по телефону 8 (495) 980‑45‑60 (стоимость доставки в пределах МКАД – 200 руб.) Мы работаем: пн. – пт. с 10.00 до 18.00. Цены указаны с учётом доставки по России

А. Хайт, А. Левенбук, Ю. Григорьев. ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ НАВСЕГДА. 480 стр. Цена 393 руб.

Владимир Андреев. ОДИН БЕСКОНЕЧНЫЙ СЮЖЕТ. 480 стр. Популярный актёр и художественный руководитель Театра имени Ермоловой, профессор РАТИ (ГИТИС) рассказывает о своём военном детстве, о первых шагах в творчестве, обретении мастерства. Цена 450 руб.

Юрий Богатырёв. АЛЬБОМ ГРАФИКИ. 124 стр. Юрий Богатырёв – яркое явление в советском кинематографе. Каждая его роль незабываема. Но Богатырёв был не только актёром редкого, уникального дара, но и талантливым художником, обладающим неповторимой индивидуальностью. И возможно, в своих картинах, он старался выразить те чувства, которые не мог передать на сцене и киноэкране. Цена 640 руб.









Михаил Вейсман. БОЛЬ. РАСШИФРУЙ СИГНАЛЫ СВОЕГО ТЕЛА. 128 стр. Цена 166 руб.

Паола Волкова. МОСТ ЧЕРЕЗ БЕЗДНУ. КНИГА ПЕРВАЯ. 256 стр. «Мост через бездну» – первая из пяти книг доктора искусствоведения Паолы Волковой. На её страницах – античность Греции и карнавал, древняя культура Крита и философия Китая, греческий театр и олимпийское движение. Каждая глава иллюстрирована фотографиями. Цена 550 руб.

Юрий Галинский. ВОЙНА БЕЗ МИРА. 512 стр. Этот роман – одна из частей эпопеи «Народ и война», но может рассматриваться и как самостоятельное произведение. Он посвящён глобальным событиям, происходившим в мире в конце XIV века, национально-освободительной борьбе русского народа. Цена 500 руб.

ГЕРПЕС. ЛУЧШИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ. 128 стр. Цена 190 руб.

Михаил Гинзбург. ПОХУДЕТЬ БЫСТРО И БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЛЮБИТ ЧИТАТЬ. 192 стр. Цена 247 руб.

Людмила Гурченко. ЛЮСЯ, СТОП! 320 стр., илл. Великолепный остроумный стиль, яркие портреты режиссёров и актёров, с которыми Людмиле Гурченко довелось работать за долгие годы в кинематографе. Воспоминания о том, как проходили съёмки фильмов с её участием, зарисовки о жизни страны разных лет. Цена 300 руб.

Лилия Гурьянова. ДЕТИ ДВОЙНОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ. КАК РАСТИТЬ ГИПЕРАКТИВНОГО РЕБЁНКА. 208 стр. Цена 332 руб.

Лилия Гурьянова, Юлия Железнова. УЧИМ БУКВЫ ЛЕГКО И ПРОСТО. ВЕСЁЛАЯ «МЕТОДИЧКА» ДЛЯ ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ. 160 стр. Цена 316 руб.

Ульяна Добролюбова. КАК ИЗЛЕЧИТЬ ВАРИКОЗ. 96 стр. Цена 172 руб.

Ульяна Добролюбова. КАК УНЯТЬ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ. 96 стр. Цена 169 руб.

Ульяна Добролюбова. АСПИРИН. НЕОБЫЧНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА. 128 стр. Вот уже более 100 лет аспирин является главным лекарственным препаратом в мире. Но несмотря на весьма широкое применение его сила и потенциал намного больше, ведь эти знакомые с детства таблетки могут существенно снизить риск развития очень серьёзных заболеваний! Цена 176 руб.

Евгений Додолев. «ВЗГЛЯД» – БИТЛЫ ПЕРЕСТРОЙКИ. 320 стр., илл. Книга основана на воспоминаниях известного в прошлом репортёра Евгения Ю. Додолева о создании и крушении самого рейтингового проекта отечественного телевидения – передачи «Взгляд». В книге собраны уникальные фотоматериалы из архива ведущих «Взгляда». Цена 701 руб.

Евгений Ю. Додолев. КРАСНАЯ ДЮЖИНА. 256 стр. «Красная дюжина» основана на серии эксклюзивных интервью с ньюсмейкерами 1991 года. Виктор Алкснис, Олег Бакланов, Дмитрий Васильев, Олег Калугин, Виталий Коротич, Егор Лигачёв, Альберт Макашов, Валентин Павлов, Николай Рыжков, Сажи Умалатова, Олег Шенин, Геннадий Янаев – дюжина политических деятелей, от чьих замыслов и выступлений зависела судьба Союза ССР. Цена 450 руб.

Олег Ефремов. ОСТОРОЖНО: ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ! НОВЕЙШИЕ ДАННЫЕ, АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 160 стр. Цена 166 руб.

Олег Ефремов. ХОЛЕСТЕРИН. НЕ ВСЁ ТАК ПЛОХО: НОВЫЕ ДАННЫЕ. ЕЩЁ ОДИН ВЕЛИКИЙ ОБМАН. 160 стр. Цена 175 руб.

Эльга Злотник. ВОЗРАСТ ЛЮБВИ. 384 стр., илл. Действие романа о жизни столичной интеллигенции начинается в Москве во время проведения Международного кинофестиваля. Герои – журналисты, писатели и «киношники».

Цена 455 руб.

Светлана Иванова. Я – ИДЕАЛЬНАЯ МАМА. КАК СТАТЬ ЕДИНСТВЕННОЙ И ОСОБЕННОЙ. 208 стр. Эта книга о материнстве. О том, как сделать так, чтобы горький опыт взаимоотношений с нашими матерями не повлиял на счастье и покой уже нашего собственного материнства. О том, как стать мамой – не правильной и всегда и во всём правой, а единственной и особенной – самой любящей, мудрой, понимающей. О том, как понять маму, став взрослой и познав своё материнство; как простить ей её ошибки и не совершить своих непоправимых, как забыть горечь обид и взглянуть на свою маму как мама. Цена 332 руб.

Александр Каневский. МОИ ЭСТРАДОСТИ. 328 стр., илл. Сборник монологов, притч, сценок, интермедий, коротких пьес и эстрадных обозрений. Цена 440 руб.

Александр Каневский. ТЕЗА С НАШЕГО ДВОРА. 256 стр.

Цена 360 руб.

Денис Коваленко. ИИСУС ДОСТОИН АПЛОДИСМЕНТОВ. 384 стр. Герои нового романа Дениса Коваленко живут в сегодняшней России. «Свобода… мать их. Сейчас, подожди, ещё проституток, наркотики легализуем, однополые браки, замуж с десяти лет, чтоб и педофилов в правах не ущемить; многожёнство разрешим, ношение огнестрельного оружия…Чего у нас ещё не разрешено? Кухарки уже правят государством… Всё нормально. Реформы продолжаются. То ли ещё будет?! И, главное, мы до этого доживём?» Цена 460 руб.

Гарена Краснова. РОМИ ШНАЙДЕР. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ И ЛЮБВИ. 288 стр., илл. Роми Шнайдер (Розмари Магдалена Лльбах-Ретти) – звезда немецкого и французского кино. Бегство из Германии, долгий изматывающий роман с Аленом Делоном, два неудачных замужества, трагическая гибель сына, в смерти которого она винила себя, разрушенное здоровье. Роми тщетно пыталась соединить карьеру актрисы и семейную жизнь. Желая обладать и тем и другим, она заплатила за это жизнью. Цена 400 руб.

Е.В. Коротаева. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 224 стр. Цена 224 руб.

Борис Крутиер. ВЕРТИКАЛЬ МЫСЛИ. 528 стр. Свои самые «вертикальные» мысли выдающийся афорист наших дней Борис Крутиер собрал под одной обложкой, и получилась очень полезная книга, в которой можно найти афоризмы на любой случай жизни. Цена 580 руб.

Борис Крутиер. АЗБУКА ЖИЗНИ I. КРУТЫЕ МЫСЛИ. 320 стр. Цена 290 руб.

Борис Крутиер. АЗБУКА ЖИЗНИ II. КРУТЫЕ МЫСЛИ. 320 стр. Цена 290 руб.

Борис Крутиер. СХОДИТЬ С УМА ОТ ЛЮБВИ – ЭТО НОРМАЛЬНО. 240 стр. В своей новой книге Б. Крутиер с лёгкостью доказал, что «сходить с ума от любви – нормально». В сборнике вы найдёте меткие остроумные афоризмы на темы любви, брака, семейных отношений и не только. Цена 280 руб.

Павел Луспекаев. ГОСПОЖА УДАЧА. 384 стр., илл. «Таможня даёт добро», «За державу обидно» – эти фразы из фильма «Белое солнце пустыни» давно стали крылатыми. И таможенника Верещагина знают, наверное, все. А вот про замечательного актёра Павла Луспекаева, блистательно исполнившего эту роль, известно очень немногое. Так кто он, актёр, игрой которого вот уже сорок с лишним лет восхищаются несколько поколений зрителей? Об этом рассказывают его друзья и коллеги – В. Мотыль, Т. Доронина, С. Юрский, К. Лавров, И. Краско, О. Басилашвили, О. Борисов, М. Козаков и другие. Нерв книги – пронзительно искренний дневник самого Луспекаева. Цена 460 руб.









Лариса Максимова. ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ. 192 стр., цв. илл. Четыре года назад Ларисе Максимовой предложили вести в журнале Story рубрику «Детский лепет» и брать интервью у детей известных актёров, режиссёров, политиков, музыкантов. В результате получилась замечательная книга, в которой собраны детские рассуждалки. О том, как они живут, грустят, страдают, влюбляются, порой сталкиваются с предательством и решают свои проблемы, рассказывают Мика Данелия, Ваня Золотухин, Марианна Газманова, Алина Зеленина, Варя Пореченкова, Ксения Галибина, Гриша Валуев, Даша Митяева-Есипенко, Маша Михалкова, Ваня Гармаш, Ариадна Волочкова, Степан Проханов, Андрей Максимов, Маша Юмашева, Арсений Кортнев, Маруся Бордовских и другие дети, родителей которых называют звёздами. Цена 617 руб.

Андрей Максимов. НЕ МОЛЧИ, ИЛИ КНИГА ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОЛУЧАТЬ ОТВЕТЫ. 192 стр. Почему бывает столь нелегко добиться ответа на свой вопрос? Как надо разговаривать с девушкой во время любовного свидания, а как – с продавцом? Со звездой экрана и со своим собственным ребёнком? Как понять, что человек, отвечая вам, врёт? Это лишь некоторые вопросы, ответы на которые может найти читатель. Цена 270 руб.

Андрей Максимов. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ГЛАМУР. 224 стр. Почему так вышло, что в нашей стране однозначно и бесповоротно победил гламур?! Куда делась интеллигенция?! Эти повисшие в воздухе вопросы заставили известного тележурналиста и писателя Андрея Максимова взяться за перо и проанализировать, что же всё-таки произошло… Цена 160 руб.

Вячеслав Малежик. ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ, ПРИНЯТЬ… 448 стр., илл. «Я решил её сделать по своей биографии: до мемуаров я ещё не добрался, но стихи и прозаические зарисовки достаточно отражают то, что со мной происходило, – говорит о своей книге автор. – Мои ранние стихи для моих поклонников будут любопытны: забавно наблюдать, что я отшелушивал, а что вросло в моё тело». Цена 480 руб.

Вячеслав Малежик. ПОРТРЕТЫ и прочие художества. 320 стр. Талантливый человек талантлив во всём. Истина банальная, но неопровержимая как аксиома. И её лишний раз подтвердил известный певец, композитор и поэт Вячеслав Малежик, представ перед своими читателями в новом амплуа писателя. В его откровенных и тонких рассказах проявилось редкое умение автора щедро любить мир и людей, сохраняя юношескую романтику, высокую ноту тепла, широты, светлой нежности и трепетной надежды. И хотя в новой книге основной акцент сделан на прозу, любители поэтического дара Вячеслава Малежика тоже останутся довольны, обнаружив новые стихи и тексты песен, созданных им после выхода в свет первой книги «Понять, простить, принять...» Цена 480 руб.

Абель Раскас. ЗАПИСКИ ВЕСЁЛОГО ГРЕШНИКА. 288 стр., цв. илл. Перед вами – очень непростая и полная неожиданных поворотов жизнь неординарного человека, никогда не искавшего стандартных решений. Судите сами: правая рука директора крупного ленинградского НИИ вдруг выступает в роли штатного выпивохи нью-йоркского бара, на пари перепивающего клиентов и таким образом зарабатывающего на жизнь для семьи… И так всегда и во всём! Абель блистательно исполняет самые разные роли в фильме собственной жизни. Цена 394 руб.

Андрей Толубеев. ПРИБЛИЖЕНИЕ К ЗАПРЕТНОМУ. 384 стр., илл. Андрей Толубеев – артист великого таланта, блестящий импровизатор, любимец публики. На его счету более полусотни ролей, сыгранных в родном БДТ и других театрах, около семидесяти ролей в кино и телевизионных постановках. Ещё одной гранью его таланта была литература. Толубеев обладал роскошным писательским даром. Помимо произведений самого Андрея Юрьевича в книгу включены воспоминания о нём близких, друзей и коллег. Цена 340 руб.

Ника Турбина. СТАЛА РИСОВАТЬ СВОЮ СУДЬБУ. 480 стр., илл. В это наиболее полное издание произведений поэта милостью Божьей Ники Турбиной (1974 – 2002 гг.) включены её стихотворения (многие из которых публикуются впервые) и записки из книг «Черновик», «Ступеньки вверх, ступеньки вниз…» и «Чтобы не забыть». Книга иллюстрирована рисунками Ники – удивительно нежными, пронзительными, воздушными и трогательными, очень точно отражающими её душу. Цена 580 руб.

Сергей Сторчак. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2. 768 стр. В этой книге Сергей Сторчак продолжает начатое два года назад исследование актуальных проблем участия России в международных финансовых отношениях (МФО). Цена 592 руб.

Дмитрий Федоровский. ПАЗЛ. ВОКРУГ ДА ОКОЛО КИНО. 384 стр., илл. «Моя профессия – документальное кино, ему и посвящена вся сознательная жизнь автора этих строк». Цена 550 руб.

А. Чехов. ИЗБРАННОЕ. МЕЛИХОВСКИЕ СТРАНИЦЫ. 512 стр. Цена 475 руб.

Владимир Этуш. ВСЁ, ЧТО НАЖИТО… 288 стр. В книге «Всё, что нажито…» Этуш с тонким юмором и подробно перелистывает страницы своей жизни и творческой судьбы. Вспоминает детство, войну, первые роли, великих своих учителей и товарищей, знаменитых артистов отечественной сцены. Цена 435 руб.

Александр Левенбук. КАВЕРЗНЫЕ ВОПРОСЫ, ИЛИ ПОКА СКЛЕРОЗ МОЛОДОЙ. 256 стр. Семь лет назад под таким названием была сделана маленькая книжка, которая вышла крохотным пробным тиражом и продавалась только в Театре «Шалом». Она почти полностью вошла в состав этой книги, в которой теперь много новых фрагментов, других добавлений и исправлений. Автор уверен, что оба названия книги оправданы её содержанием. О «Каверзных вопросах» он, безусловно, ещё поговорит с читателем. А что касается «Склероза», то за прошедшие годы он окреп, возмужал, и теперь... это... этого... Ну... в общем, читайте книгу. Цена 400 руб.

Фаина Раневская. ФИЛОСОФ С ПАПИРОСОЙ В ЗУБАХ. 320 стр., илл. Фаина Георгиевна Раневская так много курила, что врачи отказывались понимать, как и чем она дышит. Они спрашивали об этом у Раневской. Она отвечала: «Я дышу Пушкиным…». За свою долгую жизнь Фаине Георгиевне Раневской (1896-1984) так и не удалось сыграть ни одной великой роли мирового репертуара. По пальцам можно пересчитать все её экранные и театральные работы. Но и они сделали её великой. Недаром редакционный совет Британской энциклопедии «Who is who» («Кто есть кто») включил Раневскую в десятку самых выдающихся актрис XX столетия. Ей было уже за восемьдесят, когда, по её признанию, она «стала забывать свои воспоминания», но не перестала удивляться, что ей «хватило ума глупо прожить жизнь»... Цена 280 руб.

Андрей Караулов. РУССКИЙ АД. 832 стр. «Я не верю, когда многие, даже умные, по-настоящему умные люди называют «Русский ад» эпопеей; меня пугает это слово. Я не знаю, что я на самом деле пишу. Высоцкий сочинял песни, не зная нот, я пишу текст и понятия не имею, как такие тексты пишутся. Но я твёрдо знаю: я хочу описать всё. Всю жизнь своей страны в конце ХХ века. Масштаб этой невероятной задачи меня не пугает. Я действительно стремлюсь описать абсолютно всё и хочу понять наконец самое главное: почему жизнь подавляющего большинства людей на 1/6 части мировых территорий в какой-то момент действительно превратилась в ад». Цена 650 руб.