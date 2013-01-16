"Аргументы Недели" представляют вниманию читателей книги разных жанров

Издательство «Аргументы Недели» представляет вниманию читателей книги различных жанров для детей и взрослых, авторы книг - деятели российской культуры: режиссёры, актёры и писатели.

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Станислав Говорухин. «ЧЁРНАЯ КОШКА». Заметки режиссёра. «Чёрная кошка» – фирменный знак фильма «Место встречи изменить нельзя». Я сам придумал эту милую кошечку и сам рисовал её углём на стене. И фильм хотел так назвать – «Чёрная кошка». Не позволили. Так пусть будет хотя бы книжка…» – 455 руб.

Давид Сасунский и его литературное наследие: Армянская литература с древних времён. Армянская поэзия простирается с незапамятных, мифических и легендарных времён, со стапелей ­Ноева ковчега и вплоть до наших, вызывающих оторопь, дней. – 650 руб.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Предания старины. Народные русские сказки. Сказки русских писателей. В книге представлены выдающиеся произведения великой русской литературы: от «Слова о полку Игореве» до сказок Ершова и Пушкина, от старинных былин до пословиц и поговорок. – 720 руб.

Валерий Краснопольский. «ЮГО-ЗАПАД МОСКВЫ». В книгу известного поэта Валерия Краснопольского вошли не только его стихи, но и воспоминания автора о Владимире Высоцком, Савелии Крамарове, Виталии Соломине . Например, автор с юмором рассказывает, как Крамаров продал ему свой старый импортный аккумулятор, честно признавшись, что «итальянец» сдох, но выбрасывать его всё равно жалко. – 540 руб.

Анатолий Приставкин. Как у каждого серьёзного писателя, у Анатолия Приставкина были свои любимые из тех книг, что созданы за сорок лет честной литературной работы. Это только дети в семье все любимые, а книги у писателя, хотя и родные, как дети, но все разные.



«МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ. СЕЛИГЕР СЕЛИГЕРОВИЧ. ПТУШЕНЬКА. СОЛДАТ И МАЛЬЧИК». – 405 руб.



«СУДНЫЙ ДЕНЬ. ВАГОНЧИК МОЙ ДАЛЬНИЙ». – 405 руб.



«СИНДРОМ ПЬЯНОГО СЕРДЦА. ЗОЛОТОЙ ПАЛАЧ. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ТВОРЕНЬЯ». – 405 руб.

Анатолий Приставкин. «ВСЁ, ЧТО МНЕ ДОРОГО».

В этом томе «Личного архива» собраны дневники, письма, статьи Анатолия Приставкина – председателя первой в России Комиссии по помилованию, автора многих романов и эссе. Тексты дополнены уникальными фотографиями из личного собрания писателя, а также автографами его друзей – заметных деятелей русской культуры. В книгу вошли два стихотворения Анатолия Игнатьевича Приставкина, которые по решению вдовы и дочери писателя, больше никогда и нигдене будут опубликованы. – 455 руб.

«РУБАИ О ЛЮБВИ И НЕ ТОЛЬКО». Таджикская литература. Поэзия и проза таджикских авторов от древности до наших дней. – 710 руб.

А. Хайт, А. Левенбук, Ю. Григорьев. «ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ НАВСЕГДА». Анекдоты, вошедшие в эту книгу, проверены на зрителях. А. Хайт рассказывал их на своих творческих вечерах по всему миру, А. Левенбук – во время гастролей театра «Шалом». Ю. Григорьев – в своей программе «Ах, анекдот, анекдот!..» и «В гостях у смеха» на радио «Юмор FM». – 393 руб.

Алла Демидова. «ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. КАКИМ ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ». Алла Демидова проработала с Высоцким в Театре на Таганке с 1964 года: со дня основания театра – до смерти Владимира Семёновича. Много вместе играли, репетировали, ездили на концерты, жили рядом на гастролях. Обо всём этом Алла Сергеевна рассказывает предельно искренне. Кроме того, на страницах своей книги актриса собрала воспоминания о Владимире Высоцком его мамы, одноклассников и однокурсников, коллег – Станислава Говорухина, Леонида Филатова, Геннадия Полоки и других. – 300 руб.

Виталий Костомаров. «ЖИЗНЬ ЯЗЫКА. ОТ ВЯТИЧЕЙ ДО МОСКВИЧЕЙ». Главная героиня книги школьница Настя Воробьёва с помощью сказочного талисмана попадает в прошлое. Путешествие в глубь веков начинается с века XIX и заканчивается в конце первого тысячелетия нашей эры. Постепенно главная героиня, а вместе с ней и читатель, начинают постигать тайны языка: узнавать, почему и как меняется язык. – 455 руб.

Вячеслав Малежик. «ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ, ПРИНЯТЬ…» В новую книгу Вячеслава Малежика вошли не только тексты песен, но и стихи, а также воспоминания известного певца. «Я решил её сделать по своей биографии: до мемуаров я ещё не добрался, но стихи и прозаические зарисовки достаточно отражают то, что со мной происходило, – говорит о своей книге автор. – Мои ранние стихи для моих поклонников будут любопытны: забавно наблюдать, что я отшелушивал, а что вросло в моё тело». – 480 руб.

Марта Гумилевская. «КАК ОТКРЫВАЛИ МИР». Из истории открытий и путешествий. В книге рассказывается о том, как исследовали Землю древние египтяне, греки и финикияне, как были открыты Австралия и Америка, новый морской путь в Индию и шестая, последняя, часть света, какие трудности и препятствия пришлось преодолеть Христофору Колумбу в своём последнем плавании, о том, как мужественный Магеллан, невзирая на предательство, измену, голод, продолжал своё великое дело и всё-таки совершил кругосветное путе­шествие. – 455 руб.

Ирина Якименко. «ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОГО МИРА, или ХОЧУ СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ». Книга адресована детям среднего и старшего школьного возраста, а также всем, кто испытывает недостаток знаний об основах финансов. – 315 руб.

Ольга Гурьян. «МАРИОН И КОСОЙ КОРОЛЬ». Ольга Гурьян написала более полусотни книг для детей. Каждая её книга – захватывающее путешествие в прошлое разных стран, будь то Древняя Русь или Древний Китай, средневековая Франция или Япония. Франция. Начало XV века. Противостояние бургундцев и арманьяков. Время правления Карла VI Безумного. Девочка Марион приходит в Париж и поступает в услужение в дом под вывеской «Три восточных короля». Вскоре с ней начинают происходить невероятные события... – 280 руб.

Ольга Гурьян. «ПЛЕННИКИ ЦАРЬГРАДА». Древняя Русь. XII век. Ивашка отправляется на поиски сестры, которую похитили и продали в рабство в Царьград. Так в Древней Руси называли город Константинополь – столицу Римской, а затем Византийской империи. На пути его ждут невероятные приключения и всякие неожиданности. И только случай поможет вызволить из неволи сестру... – 280 руб.

Савва Шанаев. «КОТ БАС И ЕГО СЕМЕЙСТВО». Увлекательные истории из загадочного и такого уже родного Города Котов. Семейство Баса вновь готово удивить нас до оторопи. Жизнь в кошачьем королевстве продолжа­ется! – 405 руб.

Юрий Галинский. «ВОЙНА БЕЗ МИРА». Юрий Сергеевич Галинский – русский писатель, автор исторических романов «Набат», «За землю отчую», «Нашествие», «Гита – дитя XX века», повести «Юность художника» и других произведений. В настоящее время проживает в США. Член Союза писателей Северной Америки. Роман «Война без мира» посвящён глобальным событиям, происходившим в мире в конце XIV века, национально-освободительной борьбе русского народа. Но не менее значительное место в нём уделено любви, дружбе, взаимовыручке людей в это тяжёлое время. Книга актуальна в свете событий, разворачивающихся сегодня в нашем неспокойном мире. – 500 руб.

Павел Вощанов. «ДУШИ ОКАЯННЫЕ». Павел Вощанов с 1988 года работает в СМИ. В 1991 году становится пресс-секретарём Б. Ельцина. Принимает активное участие в августовских событиях 1991 года. Весной 1992‑го неожиданно для многих разрывает свои отношения с президентом России и возвращается в журналистику. В настоящее время – независимый политический обозреватель ряда российских и зарубежных изданий. Почти в каждой аннотации, как правило, стандартная фраза – книга рассчитана на широкий круг читателей. Книга Павла Вощанова рассчитана на тех, кто умеет помнить и чувствовать. А таких, увы, немного. Нет, круг тех, у кого развиты органы чувств, как раз вполне широк. Тут другое. Тут надо душой чувствовать. И уметь помнить. И каяться. Пусть даже с опозданием на целую жизнь. Когда уже не перед кем… – 310 руб.

Паола Волкова. «МОСТ ЧЕРЕЗ БЕЗДНУ». Её лекции по всемирной истории искусства не пропускал ни один студент ­ВГИКа, до сих пор тетрадки с конспектами лекций гуляют по рукам. «Мост через бездну» – первая из пяти книг доктора искусствоведения Паолы Волковой. Шествие через века – сквозное действие книги. По словам автора, «объективного описания всемирной или собственной истории не бывает. Историю делает история». Поэтому эта книга – профессиональная точка зрения на историю, искусство, на мир, на взаимосвязь веков. На страницах первой книги – античность Греции и карнавал, древняя культура Крита и философия Китая, греческий театр и олимпийское движение. Каждая глава проиллюстрирована фотографиями. Для всех, кто интересуется литературой по искусству. – 550 руб.

Александр Левенбук. «КАВЕРЗНЫЕ ВОПРОСЫ, ИЛИ ПОКА СКЛЕРОЗ МОЛОДОЙ». Семь лет назад под таким названием была сделана маленькая книжка, которая вышла крохотным пробным тиражом и продавалась только в Театре «Шалом». Она почти полностью вошла в состав этой книги, в которой теперь много новых фрагментов, других добавлений и исправлений. Автор уверен, что оба названия книги оправданы её содержанием. О «Каверзных вопросах» он, безусловно, ещё поговорит с читателем. А что касается «Склероза», то за прошедшие годы он окреп, возмужал, и теперь... это... этого... Ну... в общем, читайте книгу. – 400 руб.

Фаина Раневская. «ФИЛОСОФ С ПАПИРОСОЙ В ЗУБАХ». Фаина Георгиевна Раневская так много курила, что врачи отказывались понимать, как и чем она дышит. Они спрашивали об этом у Раневской. Она отвечала: «Я дышу Пушкиным…». За свою долгую жизнь Фаине Георгиевне Раневской (1896–1984) так и не удалось сыграть ни одной великой роли мирового репертуара. По пальцам можно пересчитать все её экранные и театральные работы. Но и они сделали её великой. Недаром редакционный совет Британской энциклопедии «Who is who» («Кто есть кто») включил Раневскую в десятку самых выдающихся актрис XX столетия. Ей было уже за восемьдесят, когда, по ее признанию, она «стала забывать свои воспоминания», но не перестала удивляться, что… «хватило ума глупо прожить жизнь». Но с этим уж, конечно, никак нельзя согласиться. – 280 руб.