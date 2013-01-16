Не молчи, или Руководство к действию

Жизнь гораздо проще для тех, кто умеет договариваться с людьми и получать от них нужную информацию. Не отговорки, не заумные фразы, прикрывающие отсутствие смысла, а именно ценные сведения. Даже если собеседники не торопятся их давать... Известный писатель и опытный журналист Андрей МАКСИМОВ создал своего рода путеводитель по джунглям общения. Ключ в названии – «НЕ МОЛЧИ, или КНИГА ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОЛУЧАТЬ ОТВЕТЫ».

Как направляется к мишени, так и общение – к цели. Будь то обыкновенное удовольствие, поддержание контакта или получение определённой информации. Но мы зачастую забываем о своей цели либо попросту не умеем её достигать, а в результате оказываемся ни с чем. Подобные ситуации знакомы многим. Кто-то хочет просить начальника о повышении зарплаты, но не знает, как об этом заговорить. И пока в голове лихорадочно кружатся мысли, руки начинают дрожать и слова предательски застревают в горле. Кто-то идёт в ДЕЗ с вопросом, когда наконец дадут горячую воду, а возвращается с историями о нелёгкой жизни сантехников, ответом так и не удостоенный, но зато с иллюзией полученных сведений.

Андрей Максимов приводит немало похожих примеров – профессиональных и бытовых. В книге «НЕ МОЛЧИ…» он прокладывает Дорогу беседы, которая не заведёт собеседников в тупик. Идти по ней можно по-разному: петляя или прямиком, с уверенностью или со страхом. Всё зависит от навыков общения. Если их недостаточно, шаги будут робкими, но, главное, они будут – и рано или поздно всё равно приведут к цели. А опыт со временем поможет сократить расстояние от начала разговора до конечного пункта – торжественного момента получения информации. Как говорит автор, книга в первую очередь создана для тех, кто «осознанно выстраивает свои взаимоотношения с жизнью» и «не желает, чтобы им манипулировали обстоятельства».

Этот «путеводитель по разговору» подсказывает, как из информационного моря выудить необходимую вам новость, как стать ведущим в повседневном общении, как снять маску со своего собеседника и вызвать его на откровенность. Среди подсказок есть особенно любопытная: как договориться друг с другом, несмотря на семантический шум. Ведь каждый из нас вкладывает в слова собственный смысл: «Вы подходите к продавцу и спрашиваете: «Сметана свежая?» А он отвечает: «Из Подмосковья». Продавец не уходит от ответа, просто только что он доказывал другим покупателям, что подмосковная сметана самая свежая, а тут вы подошли... Человек всегда слышит не ваши слова, а собственную интерпретацию ваших слов.

Андрей Максимов рассматривает самые очевидные и самые неожиданные загвоздки в общении и в это время сам идёт по Дороге беседы со своими читателями. «НЕ МОЛЧИ…» – это непринуждённый доверительный диалог: продвинутого преподавателя со своими студентами, профессионального журналиста с начинающими, опытного человека с другом, который обратился к нему за советом. И та и другая сторона уважаемы. Пожалуй, это один из главных выводов книги – общаться надо на равных. «Ужас, который многие из нас испытывают при входе в высокий кабинет, возникает из-за того, что мы заранее смотрим на своего собеседника снизу вверх, мы заранее ставим самих себя на более низкую ступеньку». А раб в разговоре похож на устройство, которое автоматически фиксирует информацию, но, не обладая способностью мыслить и говорить, не может ни уточнить, ни возразить. От страницы к странице шаги по Дороге беседы становятся всё уверенней, но в конце книги... нет общих выводов. Каждый сам решает, какие советы взять на вооружение, чтобы в беседе никогда не быть проигравшим.