Мягкая сила Владимира Путина

Новая книга известного российского писателя Анатолия САЛУЦКОГО «Путин и Четвёртая Россия. Хватит ли Президенту твёрдости для «мягкой силы»?» является хронологическим осмыслением всех этапов деятельности Владимира Путина. Составленная из острополемических статей автора, книга интересна для понимания динамики десятилетних перемен, происходивших в главном треугольнике русской политической жизни «Путин – народ – элита».

- Анатолий Самуилович, термин «мягкая сила» вы вынесли и в заголовок, и заканчиваете книгу этим же вопросом. Так что это за «мягкая сила» и почему она так важна?

– «Мягкая сила» – это противовес грубому военному силовому давлению, это давление пропагандистское. Давление убеждением, переубеждением, склонение к размышлениям. Это восприпятствование активному влиянию чужой культуры на культуру отечественную.

К сожалению, в последнее время, когда нашей идеологией руководил господин Сурков, информационное поле было серьёзно «зачищено». Была убрана важная «Парламентская газета», которую превратили в листок Думы. Журнал «Российская Федерация сегодня» еле-еле существует в каком-то заштатном варианте. Газета «Гудок», которая во все времена славилась своей общественной позицией, была превращена в ведомственное издание. На плаву оставлены газеты антипутинского, антивластного направления.

Телевидение. «Вести в субботу», Сергей Брилёв говорит, к примеру, о чём пишут газеты, – и называет «Коммерсант», «Российскую газету», «Огонёк». Никогда он «Литературную газету» или «Аргументы недели» не назовёт.

Радио. Миллионы людей стоят в пробках и слушают радио. И все – «Эхо Москвы», «Вести», «Коммерсант», «Сити», «Бизнес», «Дождь» – как сговорившись, вещают в том же антивластном ключе.

И поэтому квинтэссенция «мягкой силы» – это создание конкурентной среды в общественных отношениях, в СМИ. Такой конкурентной среды, чтобы свободно могла высказываться любая точка зрения, не только негативная, но и позитивная.

– В своей книге вы пишете, что в истории России доминируют с переменным успехом два вектора развития. Первый, это «Ленин – Хрущёв – Ельцин», второй – «Александр Третий – Сталин». Оценивая, к примеру, времена перестройки, вы пишете: «Дальнейшие события с поразительной буквальностью, побуждающей поднять глаза к небу, воспроизводили то, что произошло после революции 17-го года. Десятилетие 1990-х стало периодом безраздельной власти необольшевиков и леваков от искусства, стремящихся задушить православную церковь разнузданной сектантской свободой». То есть, как я понял, главная цель книги, утрированно говоря – это подсказка Путину, чтобы Россия опять не сбилась на вектор развития «Ленин – Хрущёв – Ельцин»?

– Нет, что вы, я никому, и уж тем более Путину, ничего не подсказываю. Я просто оцениваю происходящее, и мои ощущения таковы, что сейчас Россия приближается к пути развития по оси «Александр Третий – Сталин». Естественно, без перегибов прошлого, на основе демократии, свободы слова и свободы печати. Ставя во главу угла российские интересы, опираясь на систему национальных моральных и культурных традиций и ценностей, уважая русскую старину и не отказываясь от лучших европейских веяний.

– То есть такой ход развития предвосхищён, реален и незыблем?

– Мне кажется, что он уже начался. Ведь цель линии «Ленин – Хрущёв – Ельцин» – растворить Россию в общемировом пространстве, а сегодняшний вектор, как писал Пушкин: «Войти в Европу, но остаться Россией». Мне кажется, мы идём сейчас именно по этому пути. На это указывает очень много частных моментов, на которые не обращают внимания. Например, Путин был в Краснодаре в кадетском училище. Такие кадетские училища, куда набирают детей погибших военных, – это же ведь подготовка новой российской элиты. Тот самый социальный лифт, эти кадеты, которым преподают три иностранных языка, – это же будущее российской дипломатии, к примеру. И важно, что в училище берут не по степени богатства родителей, а с «низов». Все эти частности, фактики и наводят меня на мысль о том, что президент намерен двигаться по пути, который первым проложил Александр Третий, и Путину удастся стать лидером возрождённой России.

– Ещё один раздел вашей книги состоит из статей в «Литературной газете» под рубрикой «Хорошо!», и в предисловии к этому разделу вы пишете, что «это единственная позитивная рубрика во всех российских СМИ». Позвольте с вами не согласиться, а как же фирменная рубрика «Аргументов недели» – «Времена»? Где мы тоже пишем о позитивных явлениях в промышленности России?

– Поэтому я и стал печататься в вашей газете. «АН» – это единственная газета, которая беспристрастно пишет о событиях нашей жизни, о реалиях экономики – и негативных, и позитивных. В этом смысле я бы назвал вас уникальной – вы всерьёз лезете во внутрь, в то время как остальные лишь пляшут вокруг да около. Потому что критика тоже нужна. Но такой рубрики – полностью позитивной – у вас нет.

– И почему так важен позитив?

– Во-первых, люди хотят гордиться своей страной. У людей поднимается настроение, что-то делается. Речь идёт о народном самосознании. Если им каждый день внушать, что всё только плохо…

Во-вторых, это моя краеугольная позиция – я всё время выступаю за то, чтобы информационное поле было конкурентным, т.е. на нём должны быть и негатив, и позитив. Это и есть настоящая демократия.