Юрий Мечитов: Сергей Параджанов хроника диалога

Уникальные фотоистории о великом кинорежиссёре Сергее Параджанове. На каждой странице издания перед читателями предстаёт настоящий, без прикрас, весёлый и грустный, пирующий с друзьями или работающий на съёмочной площадке неугомонный фантазёр, прекрасный друг, талантливый художник, гостеприимный хозяин – замечательный человек-праздник Сергей Параджанов. Книга написана грузинским фотохудожником, хроникёром и личным другом Мастера – Юрием Мечитовым. Большинство фоторабот опубликованы впервые.

Цена 3250 рублей – 464 стр.

Книгу вы можете приобрести наложенным платежом (3250 рублей), направив по электронному адресу podpiska@argumenti.ru (или по почте: 125167, Москва, пр-д Аэропорта, д. 11 ) заявку и ваш точны адрес с индексом, ФИО полностью. В теме письма укажите «ЗАКАЗ КНИГ».

В Москве книгу можно купить по издательской цене (3000 рублей) по адресу: проезд Аэропорта, дом 11, либо заказать по телефону 8 (495) 980-45-60 (стоимость доставки в пределах МКАД 200 рублей).

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