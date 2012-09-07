Омолаживающий лифтинг-массаж и не только

Быть молодой, здоровой и красивой женщине хочется в любом возрасте. Поначалу это не требует больших усилий и получается само собой. Но неизбежно наступает период, когда обычными косметическими массажами и процедурами уже не обойтись. Но не всегда есть время посетить салон красоты, да и стоит это удовольствие недёшево. Поэтому гораздо эффективнее самой овладеть некоторыми навыками. Для этого мы предлагаем вам освоить технику так называемого психоэмоционального массажа, который не только разгладит морщины, придаст упругость коже, подтянет овал лица, но и вернёт блеск вашим глазам.









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