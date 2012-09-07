Пациент имеет право!

Какие именно права гарантированы пациентам больниц, поликлиник, клиник (как государственных, так и частных) и частнопрактикующих врачей, а самое главное – как эти права защищать на практике; а также как правильно выбрать, где и у кого лечиться, – рассказывает эта книга.

Кроме того, в ней представлены практические рекомендации с их пошаговым выполнением: как отстоять своё право на получение бесплатной медицинской помощи; как сделать медицинское страхование своим союзником; какие документы нужно обязательно оформлять и хранить; как возместить ущерб здоровью; как добиться компенсации без суда и как – через суд; как правильно составить претензию, доверенность, исковое заявление и какие документы нужно прилагать.









Цена – 190 рублей, 128 страниц.

Книгу вы можете приобрести наложенным платежом (190 рублей), направив по электронному адресу podpiska@argumenti.ru (или по почте: 125167, Москва, пр-д Аэропорта, д. 11 ) заявку и ваш точны адрес с индексом, ФИО полностью. В теме письма укажите «ЗАКАЗ КНИГ».

В Москве книгу можно купить по издательской цене (80 рублей) по адресу: проезд Аэропорта, дом 11, либо заказать по телефону 8 (495) 980-45-60 (стоимость доставки в пределах МКАД 200 рублей).