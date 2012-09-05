Юрий Богатырев: Альбом графики

Юрий Богатырёв – яркое явление в советском кинематографе. Чекист Шилов в «Свой среди чужих…», Ромашка в «Двух капитанах», король в «Дон Сезар де Базан», Стасик в «Родне»… Можно долго перечислять фильмы, в которых снялся этот удивительный актёр, – «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни Обломова», «Мёртвые души», «Отпуск в сентябре»… И каждая его роль незабываема.

Но Богатырёв был не только актёром редкого, уникального дара, но и талантливым художником, обладающим неповторимой индивидуальностью. И, возможно, в своих картинах, он старался выразить те чувства, которые не мог передать на сцене и киноэкране.

Иллюстрации на темы русской классики – «Вишнёвый сад», «Дама с собачкой», «Три сестры», «Живой труп», «Пиковая дама»… Портреты и шаржи – Никита Михалков, Александр Калягин, Андрей Миронов, Владислав Дворжецкий, Елена Соловей, Александр Кайдановский и многие другие, с кем он встречался на съёмочной площадке, на сцене, в жизни.

Отдельный раздел – воспоминания, фантазии, пейзажи. Тушь, гуашь, акварель, карандаш и просто шариковая ручка, случайно оказавшаяся под рукой, – всё оживало в руках Мастера.







Ни в коей мере не смею претендовать на профессионализм. Так как я имею отношение к театру, это может быть лишь только штрихом к портрету артиста, который, вглядываясь в лица людей, рисуя композиции на темы любимых произведений, занимается непосредственным делом, а именно: изучением характера человека, анализом типа, что подчас помогает ему в актёрской профессии. И актёров, увлекающихся живописью, было и есть множество. Юрий БОГАТЫРЁВ

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