Софийка Раппопорт, 7 лет: «Мой папа - президент»

Папа Софьи Андреевны РАППОПОРТ – не звезда кино, не звезда эстрады и вообще никакая не «звезда» в том смысле, как у нас понимают этот статус. Но, с моей точки зрения, Андрей Натанович Раппопорт – один из самых ярких людей, которых я встречала в своей жизни. Нет, у него, конечно, есть соответствующие должности – он первый заместитель Чубайса в Роснано и президент школы управления Сколково. Очень влиятельный и богатый человек. Но главное – он человек, рядом с которым очень многим людям удаётся осуществлять свои мечты. Например, его семилетней дочери – Софийке.

- А какая мечта уже сбылась?

– Сегодня я сняла целых три видео. И ещё вчера три. А намерена снять больше тридцати. А потом я попрошу свою сестру Алечку мне это переписать на диски, к дискам я приклею обложки и буду всем дарить своё кино.

– А про что кино?

– Про моих любимых котят Кармела и Кармелиту. Я часто в них играю по утрам после завтрака. Представляете – одной рукой держу игрушку, а другой умудряюсь держать айфон. На ходу придумываю историю и ещё сама озвучиваю

– А почему ты снимаешь кино про игрушечных котят, разве у вас нет домашних животных?

– Нет никаких. Одна только канарейка. Всё время молчит.

– А почему не хотите завести? Ну хоть котёнка...

– Как это не хотим? Мы очень хотим! Но не можем!

– Почему?

– Мама говорит, что за животными нужен уход, а мы очень часто уезжаем. Вот у нас был белый кот Семён. Когда мы собирались в поездку, он так страдал, что даже ложился к маме в чемодан. А потом однажды умер от рака. Заболел этой болезнью от одиночества.

И мы больше рисковать не можем! Мы даже маленькую кошечку по имени Санни взять не можем, хотя я очень её хочу! Я бы её, конечно, сняла на видео.

– Ты хочешь стать режиссёром?

– Совершенно не хочу.

– Оператором?

– Не угадали! Я хочу стать изобретателем! И я уже много чего изобрела!

– Например?

– Например, придумала себе домик для детской площадки. Со всей мебелью. А потом как я придумала, так мама его и сделала.

– А ещё?

– Ещё я дедушке придумала скворечник. И сама его сделала. Из картона. Надо было, конечно, делать из дерева, потому что теперь дедушка его вешать не хочет – боится, что от дождя скворечник размокнет. Но я уже придумала, что его можно повесить под крышу в беседку.

– А ещё?

– Ещё я вырастила помидоры. Сорт сливка. Сначала они росли в пакетах из-под «растишки», а теперь в огороде.

– У вас что – огород?

– Ну типа огород. Я вообще-то начинающий садовод. Это бабушка у нас профессиональный.

– А что бы ты хотела изобрести, когда вырастешь?

– Я бы хотела изобрести что-то ценное для человечества. Вот, например, я хочу изобрести робота, который бы убирал, готовил, работал. Это бы очень сильно помогло людям.

– А что тебе ещё хотелось бы делать в жизни?

– Мне очень нравится проводить время с мамой и папой.

– А папа у тебя кем работает, знаешь?

– Конечно знаю. Он президент.

– Страны?

– Почему страны? Президент страны – Путин, а был Медведев.

– А тебе кто больше нравится– Путин или Медведев?

– Мне всё равно. Но фамилия мне больше нравится Медведев. Похоже на медведя. А мой папа – президент Школы управления «Сколково».

– А чем он конкретно занимается?

– Тем, чем обычно занимается всякий президент. Совещания проводит и возвращается домой в десять вечера.

– Получается, что вы редко время вместе проводите?

– Очень редко. Вот вчера он устроил велозаезд по посёлку. Здорово было!

– А мама кем работает?

– Мама не работает, но она тоже очень занята. Вообще, они с папой ужасно занятые!! Мама ещё всё время везде торопится. Она Рыба по знаку зодиака. А Рыбы – они такие вот торопливые!

– А куда она торопится?

– Не куда, а что. Вот вы видели, как она готовит на кухне? Возьмёт нож и режет, как метеор!

– Что режет?

– Да всё! Салат, например. Я ей иногда помогаю готовить, но мне это не нравится.

– А что нравится?

– Плавать в бассейне.

– А в школу нравится ходить?

– Если честно – не очень. Но я всё равно отличница!

– А какие предметы особенно нравятся?

– Физкультура, рисование, русский язык. Теперь ещё пришлось полюбить литературное чтение.

– И какой писатель у тебя любимый?

– Любимый – Ганс Христиан Андерсен. Я сама себе сейчас читаю «Оле-Лукойе».

– А из литературных героев кто тебе симпатичен?

– Мне сначала очень нравился Буратино. Но потом я подумала, что он какой-то одинаковый. Теперь мои любимые – это Артемон и Пьеро.

– Почему?

– Ну, они такие нежные! Разочарованные. И страдают.

– Почему страдают?

– Ну, от любви, например.

– А ты уже сама влюблялась?

– Я – нет, а вот в меня сто раз влюблялись. Вот мальчик Федя из нашего класса. Влюбился. Он прямо бесится, когда я заболеваю!

– Софийка, а ты веришь в чудеса?

– Конечно. Вот, например, все мои игрушки – живые.

– Куклы?

– Почему куклы? Я кукол вообще ненавижу. Мои зверушки всякие. Они живут в домике на детской площадке. И ночью оживают. Я даже знаю, как это проверить: надо оставить свет в домике, а ночью неожиданно выйти на крыльцо. И тогда я увижу, как они бегают. Но это дополнительная проверка. Я и так знаю, что они живые.

– А у тебя есть мечта?

– У меня есть две мечты. Одна маленькая, а другая большая. С какой начинать?

– С маленькой.

– Я очень хочу полететь на рейсовом самолёте. А папа не разрешает.

– А почему не разрешает?

– Да вы не знаете моего папу! Он вообще может испортить любой праздник! Всё время командует! Хотя главная в доме – мама!

– Разве?

– Папа – главный в семье, а в доме – мама! Так вот папа не разрешает нам с мамой летать на рейсовом самолёте, потому что боится за нас, боится нас одних отпускать.

– А вторая мечта какая?

– Хочу уменьшиться в размере.

– Зачем?

– Чтобы стать такой, как мои игрушки! И тогда я с ними буду всё время играть!

Лариса Максимова «Детский лепет» 192 стр., илл.









Уникальный сборник интервью детей известных политиков, бизнесменов, композиторов, режиссёров, артистов и музыкантов. Очень смешно, мудро и поучительно, одним словом – устами младенца глаголет истина!

Великий итальянец Тонино ГУЭРРА оформил обложку, а юная художница Маша МИХАЛКОВА (КОНЧАЛОВСКАЯ) нарисовала к каждой главе ­рисунок.