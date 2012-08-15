Софийка Раппопорт, 7 лет: «Мой папа - президент»
№ 31(323) от 16.08.2012 [«Аргументы Недели », Расспрашивала Лариса МАКСИМОВА ]
Папа Софьи Андреевны РАППОПОРТ – не звезда кино, не звезда эстрады и вообще никакая не «звезда» в том смысле, как у нас понимают этот статус. Но, с моей точки зрения, Андрей Натанович Раппопорт – один из самых ярких людей, которых я встречала в своей жизни. Нет, у него, конечно, есть соответствующие должности – он первый заместитель Чубайса в Роснано и президент школы управления Сколково. Очень влиятельный и богатый человек. Но главное – он человек, рядом с которым очень многим людям удаётся осуществлять свои мечты. Например, его семилетней дочери – Софийке.
- А какая мечта уже сбылась?
– Сегодня я сняла целых три видео. И ещё вчера три. А намерена снять больше тридцати. А потом я попрошу свою сестру Алечку мне это переписать на диски, к дискам я приклею обложки и буду всем дарить своё кино.
– А про что кино?
– Про моих любимых котят Кармела и Кармелиту. Я часто в них играю по утрам после завтрака. Представляете – одной рукой держу игрушку, а другой умудряюсь держать айфон. На ходу придумываю историю и ещё сама озвучиваю
– А почему ты снимаешь кино про игрушечных котят, разве у вас нет домашних животных?
– Нет никаких. Одна только канарейка. Всё время молчит.
– А почему не хотите завести? Ну хоть котёнка...
– Как это не хотим? Мы очень хотим! Но не можем!
– Почему?
– Мама говорит, что за животными нужен уход, а мы очень часто уезжаем. Вот у нас был белый кот Семён. Когда мы собирались в поездку, он так страдал, что даже ложился к маме в чемодан. А потом однажды умер от рака. Заболел этой болезнью от одиночества.
И мы больше рисковать не можем! Мы даже маленькую кошечку по имени Санни взять не можем, хотя я очень её хочу! Я бы её, конечно, сняла на видео.
– Ты хочешь стать режиссёром?
– Совершенно не хочу.
– Оператором?
– Не угадали! Я хочу стать изобретателем! И я уже много чего изобрела!
– Например?
– Например, придумала себе домик для детской площадки. Со всей мебелью. А потом как я придумала, так мама его и сделала.
– А ещё?
– Ещё я дедушке придумала скворечник. И сама его сделала. Из картона. Надо было, конечно, делать из дерева, потому что теперь дедушка его вешать не хочет – боится, что от дождя скворечник размокнет. Но я уже придумала, что его можно повесить под крышу в беседку.
– А ещё?
– Ещё я вырастила помидоры. Сорт сливка. Сначала они росли в пакетах из-под «растишки», а теперь в огороде.
– У вас что – огород?
– Ну типа огород. Я вообще-то начинающий садовод. Это бабушка у нас профессиональный.
– А что бы ты хотела изобрести, когда вырастешь?
– Я бы хотела изобрести что-то ценное для человечества. Вот, например, я хочу изобрести робота, который бы убирал, готовил, работал. Это бы очень сильно помогло людям.
– А что тебе ещё хотелось бы делать в жизни?
– Мне очень нравится проводить время с мамой и папой.
– А папа у тебя кем работает, знаешь?
– Конечно знаю. Он президент.
– Страны?
– Почему страны? Президент страны – Путин, а был Медведев.
– А тебе кто больше нравится– Путин или Медведев?
– Мне всё равно. Но фамилия мне больше нравится Медведев. Похоже на медведя. А мой папа – президент Школы управления «Сколково».
– А чем он конкретно занимается?
– Тем, чем обычно занимается всякий президент. Совещания проводит и возвращается домой в десять вечера.
– Получается, что вы редко время вместе проводите?
– Очень редко. Вот вчера он устроил велозаезд по посёлку. Здорово было!
– А мама кем работает?
– Мама не работает, но она тоже очень занята. Вообще, они с папой ужасно занятые!! Мама ещё всё время везде торопится. Она Рыба по знаку зодиака. А Рыбы – они такие вот торопливые!
– А куда она торопится?
– Не куда, а что. Вот вы видели, как она готовит на кухне? Возьмёт нож и режет, как метеор!
– Что режет?
– Да всё! Салат, например. Я ей иногда помогаю готовить, но мне это не нравится.
– А что нравится?
– Плавать в бассейне.
– А в школу нравится ходить?
– Если честно – не очень. Но я всё равно отличница!
– А какие предметы особенно нравятся?
– Физкультура, рисование, русский язык. Теперь ещё пришлось полюбить литературное чтение.
– И какой писатель у тебя любимый?
– Любимый – Ганс Христиан Андерсен. Я сама себе сейчас читаю «Оле-Лукойе».
– А из литературных героев кто тебе симпатичен?
– Мне сначала очень нравился Буратино. Но потом я подумала, что он какой-то одинаковый. Теперь мои любимые – это Артемон и Пьеро.
– Почему?
– Ну, они такие нежные! Разочарованные. И страдают.
– Почему страдают?
– Ну, от любви, например.
– А ты уже сама влюблялась?
– Я – нет, а вот в меня сто раз влюблялись. Вот мальчик Федя из нашего класса. Влюбился. Он прямо бесится, когда я заболеваю!
– Софийка, а ты веришь в чудеса?
– Конечно. Вот, например, все мои игрушки – живые.
– Куклы?
– Почему куклы? Я кукол вообще ненавижу. Мои зверушки всякие. Они живут в домике на детской площадке. И ночью оживают. Я даже знаю, как это проверить: надо оставить свет в домике, а ночью неожиданно выйти на крыльцо. И тогда я увижу, как они бегают. Но это дополнительная проверка. Я и так знаю, что они живые.
– А у тебя есть мечта?
– У меня есть две мечты. Одна маленькая, а другая большая. С какой начинать?
– С маленькой.
– Я очень хочу полететь на рейсовом самолёте. А папа не разрешает.
– А почему не разрешает?
– Да вы не знаете моего папу! Он вообще может испортить любой праздник! Всё время командует! Хотя главная в доме – мама!
– Разве?
– Папа – главный в семье, а в доме – мама! Так вот папа не разрешает нам с мамой летать на рейсовом самолёте, потому что боится за нас, боится нас одних отпускать.
– А вторая мечта какая?
– Хочу уменьшиться в размере.
– Зачем?
– Чтобы стать такой, как мои игрушки! И тогда я с ними буду всё время играть!
Лариса Максимова «Детский лепет» 192 стр., илл.
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