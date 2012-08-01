Аня Данелия (3,5 года): «Вы не знаете где мой хвост?»
№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели », Расспрашивала Лариса МАКСИМОВА ]
В первой книге «Детский лепет» Лариса Максимова общалась с Микой Данелия, которому тогда было 5 лет. Время промчалось незаметно, и вот мы уже публикуем первое интервью сестрёнки Мики – Анечки.
- Анюта, а когда тебе четыре годика стукнет?
– Не помню.
– А день рождения у тебя когда – помнишь? Зимой или летом?
– Зимой.
– А что тебе подарили в прошлый раз?
– Подарок.
– А какой?
– Телескоп.
– И ты теперь смотришь на звёзды?
– Да.
– Ну и какие они, если смотреть в телескоп?
– Вот такие беленькие...
– А как называются?
– Они называются звёзды Луны.
– А солнце – это звезда?
– Ну какая же это звезда? Это такое солнышко, которое светит. С лучиками. А у звёзд никаких лучиков нет.
– А разве звёзды не светят тоже?
– Светят. Но солнышко светит нам, а они – куда попало.
– А ты бы хотела полететь на какую-нибудь звезду?
– Очень бы хотела. Кто же не хочет полететь на звезду?
– А инопланетяне существуют?
– Конечно.
– А как они выглядят?
– Очень хорошо выглядят.
– А это люди или не люди?
– Это, конечно, человечки, которые идут.
– Куда?
– По делам. И ещё у них есть хвост. Как у людей.
– ?
– Ну, вот у меня должен был быть хвост. Но он не вырос почему-то. Или потерялся. Вы не знаете, где мой хвост?
– Знаю. Он исчез в процессе эволюции.
– Ага. А что такое эволюция?
– Ну, в данном случае как бы улучшение тебя.
– Ну какое же это улучшение – без хвоста жить!
– Ань, а ты бы кем хотела стать, когда вырастешь?
– Сморфом.
– Это кто?
– Это человечек, который идёт и работает.
– Кем работает?
– Роботом.
– Ты что – хочешь стать роботом?
– Нет. Я хочу стать сморфом.
– Но это одно и то же, как я поняла.
– Вы ничего не поняли. Это абсолютно разные вещи.
– Ну хорошо. Но я имела в виду – чем ты хотела бы заниматься в жизни?
– Я бы хотела стать космонавтом.
– Сейчас придумала?
– Нет. Я давно хочу быть космонавтом. Я на рассвете полечу далеко-далеко. На другую планету.
– А кого бы ты хотела взять с собой в путешествие на другую планету?
– Сначала я хотела лететь одна, но потом подумала и решила, что возьму с собой маму, папу и Мику. А ещё какую-нибудь игрушку. И тебя.
– Спасибо. А дедушек и бабушек в полёт не берём?
– Да их много очень, не поместятся.
– Сколько же у тебя дедушек?
– Шестнадцать.
– Понятно. А как зовут основного дедушку?
– Гия.
– Он кем работает?
– Он работает с Галей.
– И чем они с Галей занимаются?
– Они занимаются кином.
– И какие их фильмы ты видела?
– Про Барбариков. Это такие, как Смешарики, но только лучше.
– А папа у тебя чем занимается?
– Не знаю.
– А вот картины на стене – чьи?
– Мои.
– Не выдумывай!
– Папа их только красил, а я рисовала!
– А какой подарок ты хочешь на следующий день рождения?
– Телескоп.
– Зачем тебе ещё один?
– Чтобы было два. Для меня и для тебя. Тогда мы сможем вместе смотреть на звёзды.
– Спасибо тебе, дорогая моя!
– А ещё мы можем на Луну полететь. Там живут такие маленькие собачки. Лунные.
– А ты хочешь завести живую собаку?
– Нет. Мне игрушечные собачки больше нравятся. А вот котики мне нравятся живые. Вы бы не могла мне подарить котика?
– Могу. А мама с папой будут за?
– Нет. Будут против.
– А разве ты можешь их не послушаться?
– Могу!
– Ты что – непослушная?
– Послушная. Но котика очень хочется. И вообще – мне всегда всё разрешают!
– Даже ночью гулять по улице одной?
– А зачем мне гулять по улице одной? Да ещё ночью?
– В общем верно. А кого ты боишься?
– Волков. Но я их ещё не видела. Я бы хотела с ними пожить. Может быть, тогда перестану бояться?
– Может быть. А какая у тебя любимая игрушка?
– Пойдём, я тебе покажу. Вот – такой маленький дракончик. У него один глазик отвалился. Но это всё равно моя самая-самая любимая игрушка! И знаешь, что я придумала?
– Что?
– Давай я его тебе подарю!
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Сегодня мы публикуем выдержки из интервью маленьких героев первой книги «Детский лепет».
Мика Данелия (5 лет) – про зверей:
«Мне больше всего нравятся львы и тигры. Почему? Потому что я их никогда не видел».
Про дедушку Гию:
«Мы с дедушкой не играем. Он лежит всё время на диване. Старый? Нет, просто устал».
Фёдор Мерзликин (4 года) – о любви:
«Моя любимая девочка – это мама!»
Гриша Валуев (8 лет) – про воспитание:
«Часто ли я себя плохо веду? Всегда!»
Зоя Митрофанова (8 лет) – про президента Дмитрия Медведева:
«Нравится ли мне наш президент? Не очень. Я больше люблю мужчин со светлыми волосами».
Наум Наумов (6 лет) – про капризы:
«Когда я заболеваю, то сразу становлюсь пуп земли».
Маша Леонидова (4,5 года) – про мечту:
«Я не хочу стать принцессой. Стесняюсь!»
Миша Соколовский (10 лет) – про Марка Рудинштейна:
«Меня на тренировки возит дедушка. Потому что у него есть водитель. И время на меня…»
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