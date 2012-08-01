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Аня Данелия (3,5 года): «Вы не знаете где мой хвост?»

№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели », Расспрашивала Лариса МАКСИМОВА ]

Аня Данелия (3,5 года): «Вы не знаете где мой хвост?»

В первой книге «Детский лепет» Лариса Максимова общалась с Микой Данелия, которому тогда было 5 лет. Время промчалось незаметно, и вот мы уже публикуем первое интервью сестрёнки Мики – Анечки.

- Анюта, а когда тебе четыре годика стукнет?

– Не помню.

– А день рождения у тебя когда – помнишь? Зимой или летом?

– Зимой.

– А что тебе подарили в прошлый раз?

– Подарок.

– А какой?

– Телескоп.

– И ты теперь смотришь на звёзды?

– Да.

– Ну и какие они, если смотреть в телескоп?

– Вот такие беленькие...

– А как называются?

– Они называются звёзды Луны.

– А солнце – это звезда?

– Ну какая же это звезда? Это такое солнышко, которое светит. С лучиками. А у звёзд никаких лучиков нет.

– А разве звёзды не светят тоже?

– Светят. Но солнышко светит нам, а они – куда попало.

– А ты бы хотела полететь на какую-нибудь звезду?

– Очень бы хотела. Кто же не хочет полететь на звезду?

– А инопланетяне существуют?

– Конечно.

– А как они выглядят?

– Очень хорошо выглядят.

– А это люди или не люди?

– Это, конечно, человечки, которые идут.

– Куда?

– По делам. И ещё у них есть хвост. Как у людей.

– ?

– Ну, вот у меня должен был быть хвост. Но он не вырос почему-то. Или потерялся. Вы не знаете, где мой хвост?

– Знаю. Он исчез в процессе эволюции.

– Ага. А что такое эволюция?

– Ну, в данном случае как бы улучшение тебя.

– Ну какое же это улучшение – без хвоста жить!

– Ань, а ты бы кем хотела стать, когда вырастешь?

– Сморфом.

– Это кто?

– Это человечек, который идёт и работает.

– Кем работает?

– Роботом.

– Ты что – хочешь стать роботом?

– Нет. Я хочу стать сморфом.

– Но это одно и то же, как я поняла.

– Вы ничего не поняли. Это абсолютно разные вещи.

– Ну хорошо. Но я имела в виду – чем ты хотела бы заниматься в жизни?

– Я бы хотела стать космонавтом.

– Сейчас придумала?

– Нет. Я давно хочу быть космонавтом. Я на рассвете полечу далеко-далеко. На другую планету.

– А кого бы ты хотела взять с собой в путешествие на другую планету?

– Сначала я хотела лететь одна, но потом подумала и решила, что возьму с собой маму, папу и Мику. А ещё какую-нибудь игрушку. И тебя. 

– Спасибо. А дедушек и бабушек в полёт не берём?

– Да их много очень, не поместятся.

– Сколько же у тебя дедушек?

– Шестнадцать.

– Понятно. А как зовут основного дедушку?

– Гия.

– Он кем работает?

– Он работает с Галей.

– И чем они с Галей занимаются?

– Они занимаются кином.

– И какие их фильмы ты видела?

– Про Барбариков. Это такие, как Смешарики, но только лучше.

– А папа у тебя чем занимается?

– Не знаю.

– А вот картины на стене – чьи?

– Мои.

– Не выдумывай!

– Папа их только красил, а я рисовала!

– А какой подарок ты хочешь на следующий день рождения?

– Телескоп.

– Зачем тебе ещё один?

– Чтобы было два. Для меня и для тебя. Тогда мы сможем вместе смотреть на звёзды.

– Спасибо тебе, дорогая моя!

– А ещё мы можем на Луну полететь. Там живут такие маленькие собачки. Лунные.

– А ты хочешь завести живую собаку?

– Нет. Мне игрушечные собачки больше нравятся. А вот котики мне нравятся живые. Вы бы не могла мне подарить котика?

– Могу. А мама с папой будут за?

– Нет. Будут против.

– А разве ты можешь их не послушаться?

– Могу!

– Ты что – непослушная?

– Послушная. Но котика очень хочется. И вообще – мне всегда всё разрешают!

– Даже ночью гулять по улице одной?

– А зачем мне гулять по улице одной? Да ещё ночью?

– В общем верно. А кого ты боишься?

– Волков. Но я их ещё не видела. Я бы хотела с ними пожить. Может быть, тогда перестану бояться?

– Может быть. А какая у тебя любимая игрушка?

– Пойдём, я тебе покажу. Вот – такой маленький дракончик. У него один глазик отвалился. Но это всё равно моя самая-самая любимая игрушка! И знаешь, что я придумала?

– Что?

– Давай я его тебе подарю!

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Аня Данелия (3,5 года): «Вы не знаете где мой хвост?»

 

Уникальный сборник интервью детей известных политиков, бизнесменов, композиторов, режиссёров, артистов и музыкантов. Очень смешно, мудро и поучительно, одним словом – устами младенца глаголет истина!
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Сегодня мы публикуем выдержки из интервью маленьких героев первой книги «Детский лепет».

Мика Данелия (5 лет) – про зверей:

 

 

«Мне больше всего нравятся львы и тигры. Почему? Потому что я их никогда не видел».

Про дедушку Гию:

«Мы с дедушкой не играем. Он лежит всё время на диване. Старый? Нет, просто устал».

Фёдор Мерзликин (4 года) – о любви:

«Моя любимая девочка – это мама!»

Гриша Валуев (8 лет) – про воспитание:

«Часто ли я себя плохо веду? Всегда!»

Зоя Митрофанова (8 лет) – про президента Дмитрия Медведева:

«Нравится ли мне наш президент? Не очень. Я больше люблю мужчин со светлыми волосами».

Наум Наумов (6 лет) – про капризы:

«Когда я заболеваю, то сразу становлюсь пуп земли».

Маша Леонидова (4,5 года) – про мечту:

«Я не хочу стать принцессой. Стесняюсь!»

Миша Соколовский (10 лет) – про Марка Рудинштейна:

«Меня на тренировки возит дедушка. Потому что у него есть водитель. И время на меня…»

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