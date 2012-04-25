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Всё, что нажито…

№ 16(308) от 26.04.2012 [«Аргументы Недели », Елена КОЗИНОВА ]

Всё, что нажито…

Крылатая фраза героя гайдаевской комедии Антона Семёновича Шпака «всё, что нажито непосильным трудом...» теперь в названии книги Владимира ЭТУША – «Всё, что нажито...». Только звучит она без иронии.

На каждой странице – история из прошлого великого актёра. Школьник Этуш развлекается в «Метрополе», когда денег хватает только на сухарики и минералку. Студент Этуш июньским утром 41-го возвращается с вечеринки и видит на Манежной машину немецкого посольства, не подозревая, что это начало войны... Он уходит добровольцем на фронт, возвращается в театр Вахтангова, снимается в кино, учится у великих – одним словом, живёт, как литературный герой, перед глазами своего читателя.

- Владимир Абрамович, «Всё, что нажито...» – это книга откровений. Удивительно было узнать, что в театре вы нередко лишались ролей. Репетиции проходили успешно, а на ответственном показе всё наработанное куда-то улетучивалось. Как боролись со своими комплексами?

– Они сами исчезли со временем. Во многом помогал опыт. Я долго не мог соединить себя с тем образом, который хотел воплощать на сцене. А потом понял, что без меня этот образ существовать не может. Его нужно надеть на себя как маску, а потом жизнью наполнить. Это сложная актёрская техника.

В 52-м году в театре Вахтангова готовили новую постановку – «Два веронца». Мы с Максимом Грековым играли слуг – Спида и Лаунса. Наши герои должны были смешить зрителей и обладать какими-то своими характерами. Но мы не понимали юмор шекспировского текста. И, сколько ни бились над ролями, в зале стояла тоска зелёная. Никого не получалось развеселить прежде всего потому, что самим было не смешно. Возьмите хотя бы фразы «Даже шестёрка лошадей, запряжённая цугом, не вытянет из меня тайны, кого я люблю!» или «баранина в кружевах», «в кружевах баранина»... Где же здесь юмор?

За разъяснениями мы обратились к известному шекспироведу М.М. Морозову. От него узнали много любопытного. Например, оказалось, что бараниной в кружевах звали в XVI веке представительниц первой древнейшей профессии! Он посоветовал нам опустить всё не понятное современному зрителю и поощрил импровизацию. Репетировать стало легче, но в наших персонажах всё равно не было ничего смешного. Ситуацию спас потрясающий драматург Николай Эрдман. Неделю он работал над текстом и превратил монологи слуг в искромётные интермедии! Так, с его помощью роль Лаунса стала моим успехом. Но самой большой наградой для меня было одобрение самого Николая Робертовича. Хоть он этого никак не выражал, было видно, что исполнением доволен.

– После этой работы вы с Эрдманом общались?

– Да, мы были в приятельских отношениях. После «Двух веронцев» я однажды попросил его написать для меня концертный номер. И Эрдман, на удивление, согласился. С тех пор я нередко заходил к нему в гости, где всегда был вкусный обед, шла интересная беседа... От разговоров про номер он каждый раз увиливал. В итоге так и не написал. Но я был очень рад простому общению с ним.

– У вас в книге есть замечательная фраза: «Актёр кончается тогда, когда перестаёт учиться». Чему вы учитесь сейчас?

– Я всю жизнь учусь. Любая новая роль требует новых навыков. Сейчас я играю Князя К. в спектакле «Дядюшкин сон». Это старый человек, наполовину потерявший рассудок. У него особое поведение, особая пластика, мышление тоже особое...

– Владимир Абрамович, верно говорят, что первую половину жизни человек работает на свой авторитет, а вторую половину – авторитет работает на него. И, что бы он ни делал, всё получает одобрение. Вот вы, безусловно, человек авторитетный. А если что-то делаете неправильно, кто вас контролирует?

– В кино и театре режиссёр контролирует. Бывает, спорю иногда. Но только если абсолютно уверен в своей правоте. Иногда я в чём-то могу убедить, иногда меня убеждают. Всё это очень подвижные вещи.

Помню, когда «Кавказскую пленницу» снимали, Гайдай делал мне замечания: «Владимир Абрамович, не смешно!» И на секундомер поглядывал. Он строил сюжет фильма как цепочку трюков и в буквальном смысле по минутам требовал от актёра «смеховой точки». Я пытался оправдаться: «Леонид Иович, смешно должно быть в результате». А он в ответ: «Когда? После картины?!» Но комедия нам удалась. После бурного зрительского успеха мы даже хотели снимать продолжение. Во второй части Саахов по сценарию сидит в лагере и становится там руководителем самодеятельности. А когда возвращается домой, узнаёт, что «спортсменка, комсомолка и просто красавица» Нина заняла его должность. Сюжет, к сожалению, так и остался на бумаге. Место заключения в фильме показывать категорически запретили.

– Может, стоило кое-что поменять в сюжете? Чтобы цензура не препятствовала...

– Да, кроме основного. У нас на лагере всё завязано было. В том-то весь интерес – посадить Саахова в лагерь и посмотреть, как он там себя будет вести! А нам на корню зарубили идею.

– Вы пишете, что перед съёмками «Кавказской пленницы» боялись оказаться белой вороной на фоне знаменитой тройки Никулин – Вицин – Моргунов. А молоденькой Наталье Варлей каково было с вами, маститыми актёрами, общаться?

– Ей тогда было 18 лет. Актёрского образования она не имела – закончила цирковое училище. И мы, конечно, помогали советами. Но молодость – пора самолюбивая. Ты думаешь, что знаешь всё лучше других. Так и она себя вела: «Я артистка! Сама справлюсь!»

После съёмок я способствовал её поступлению в Щукинское училище.

– На вашем счету десятки ролей. Почему даже отрицательных персонажей всегда играете по-доброму?

– Так разные же трактовки есть. Кто будет смотреть на злого? Комедии должны выставлять напоказ смешные стороны. Поэтому я в первую очередь должен выглядеть смешным, а не злым. Вспомните, чего стоит одна сцена, как Саахов, этот «советский князь», баранов считает!

– Видимо, вы не только по отношению к ролям так позитивно настроены, но и к жизни вообще. Вся книга получилась какая-то лёгкая и опять же добрая. Время не ругаете, молодёжь не ругаете, современные нравы тоже. Владимир Абрамович, вас всё устраивает?

– Да, время изменилось, изменилась атмосфера и люди тоже. Но я не вижу смысла жаловаться и жить прошлым. Нужно всегда идти вперёд, потому что время не остановишь. Это норма. Это закон развития.

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Амплитуда персонажей народного артиста СССР Владимира Абрамовича Этуша невероятна: от сказочных королей, факиров, графов до мелкого жулика Шпака в блестящей комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Но, наверное, самая популярная, самая узнаваемая, самая любимая зрителями роль – товарищ Саахов в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница».

В книге «Всё, что нажито…» Этуш с тонким юмором и подробно перелистывает страницы своей жизни и творческой судьбы. Вспоминает детство, войну, первые роли, великих своих учителей и товарищей, знаменитых артистов отечественной сцены, размышляет о сложностях профессии и о том, почему театр – не всегда творческий праздник.

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