«Радионяня» в школьном портфеле

Со второго полугодия в московской «школе здоровья» №901 начался эксперимент. Рядом с учебником по русскому языку на школьные парты легла книга А. Хайта и А. Левенбука «Радионяня. Весёлая грамматика». Преподаватели пока не спешат подводить итоги, но реакцией учеников очень довольны.

Народный артист России Александр Левенбук – нерадивый Алик из «Радионяни» – собрал в книгу все выпуски знаменитой передачи, посвящённые русскому языку. В ней 34 урока, которые помогают разобраться в самых сложных грамматических правилах. В отличие от учебников, «Радионяня» – книга-развлечение. Правила объясняются в юмористических диалогах между учителем и двумя его учениками и закрепляются в бойких шутливых песенках. Александр Левенбук рассказал «АН», что создатели программы всегда мечтали потеснить традиционный учебник. Ведь непринуждённая познавательная беседа гораздо лучше воспринимается учениками, чем стандартный урок.

Первый педагогический эксперимент с радиопрограммой много лет назад провели в одной из школ Кишинёва. В двух параллельных классах правило проходили по-разному: в одном – по учебнику, в другом – по уроку «Радионяни». В конце занятия была контрольная. В классе с обычной методикой половина правило не усвоила, а в экспериментальном его запомнили все.

Когда вышла книга, заниматься стало ещё удобнее. «Радионяня. Весёлая грамматика» – часть проекта нашей редакции «Подарим детям мир знаний!». В рамках проекта школа №901 бесплатно получила 150 книг и дисков, на которых собрана самая полная версия уроков. Эти книги и диски не заменили, а дополнили школьные учебники. Они теперь – в портфеле учеников пятых, шестых и седьмых классов. «Это огромное подспорье для учителей, – говорит директор школы Елена Советова. – Наши педагоги используют уроки «Радионяни» в разных классах в зависимости от учебной программы. И занятия проходят на ура! За счёт рифмы, музыки и шутливой подачи ребята запоминают материал мгновенно. В этом смысле люди науки и люди культуры представляют собой очень полезный симбиоз. Их совместный взаимодополняемый труд направлен на одну цель – помочь детям усвоить новые знания. Мел, доска и тряпка – в наше время не актуальные методы обучения. Главным образом потому, что они не вызывают интерес. А творческая, игровая составляющая на уроках всегда увлекает».

В 2015 г. вступят в силу новые ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты) для средней школы. В их основе лежит деятельностный метод обучения. Он предусматривает большую активность самих учеников, которые не просто усваивают знания в готовом виде, а добывают их сами, вовлекаясь в образовательный процесс наравне с учителями. Занятия по «Радионяне» вполне соответствуют будущим стандартам. «На уроках мы инсценируем проблемные ситуации и вместе начинаем в них разбираться, – рассказывает преподаватель русского языка и литературы Наталья Леонтьева. – По самостоятельным работам и устным ответам школьников прогресс, безусловно, заметен. Особенно эффективны такие занятия для слабо успевающих по предмету».

Эксперимент в 901-й школе длится четвёртый месяц. К концу учебного полугодия преподаватели подведут итоги. И, если статистика оправдает ожидания, мечта создателей «Радионяни» осуществится.