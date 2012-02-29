Лужков указал «третий путь» для развития России

28 февраля вышла в свет книга «...И так жить нельзя!», написанная бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в соавторстве с политологом Владимиром Поповым, экономистом Солтаном Дзарасовым и публицистом Валерием Бадовым. В ее основе – более чем 40 часов диалогов и дискуссий о судьбах российской и мировой экономики. Главный объект для критики – так называемый монетаризм, т.е. оторванность финансовой сферы от реальной экономики и производства.

Хотя сама по себе идея критики монетаристских концепций не нова, об этой проблеме в России в столь живой и доступной каждому форме не писал еще никто. Книга отходит от сухих академических рассуждений и по стилистике приближается к философским диалогам Сократа. Живая беседа авторов друг с другом вызывает у читателя сопереживание и чувство сопричастности, облегчает понимание даже сложных научных концепций.

«Мы играем в деньги, сидя на нефтяной игле», – говорит Юрий Лужков. Рецепт выхода из ситуации: перенаправление финансовых потоков на поддержку реального сектора промышленности, машиностроения и сельского хозяйства; при этом управлять экономической политикой страны должны не финансисты, а люди, хорошо понимающие специфику производящих отраслей. Только такой кардинальный разворот, считает Юрий Лужков, сможет переломить нынешние негативные тенденции: отток из страны капиталов и человеческих ресурсов, деградацию производства, зависимость от импорта продовольствия, нарастающее технологическое отставание от Запада.

Авторы книги доказывают, что западный мир уже наигрался в свободный рынок. Россия, 20 лет назад попытавшаяся внедрить у себя самые радикальные и утопические варианты либерализма, должна наконец-то избавиться от туземных комплексов, перестать прислушиваться к голосам зарубежных «советчиков», далеко не всегда доброжелательных. И подобно, например, тому же Китаю, выстроившему в отличие от переживающих сегодня серьезные проблемы западных стран, эффективную экономическую модель, встать на свой собственный путь развития.