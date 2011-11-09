Суперакция «Аргументов недели»!

Уважаемые читатели!

Мы приготовили вам настоящий подарок: оформив годовую подписку на 2012 г. «Аргументы недели» по индексам 19505 или 99704 в любом почтовом отделении до 1 декабря, вы бесплатно получите одну из уникальных книг серии «Легенды театра и кино», выпущенных издательством «ЗебраЕ» совместно с нашей редакцией: воспоминания В. Ланового «Летят за днями дни» (с автографом автора), С. Говорухина «Черная кошка» и многих других авторов, фотографии которых вы видите на этой странице.

Для того чтобы получить одну из этих книг, до 1 декабря отправьте нам письмо (датой отправки письма считается почтовый штемпель) с копией подписного абонемента на весь 2012 год и сообщите, какую из этих книг вы хотели бы получить в подарок.

Ваши письма направляйте нам по адресу: 125167, Москва, пр. Аэропорта, д. 11, «Аргументы недели», КНИГА В ПОДАРОК. Книги будут рассылаться в феврале следующего года.

Стоимость годовой подписки в большинстве регионов России – 926,64 руб.

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