Вышла в свет книга Анатолия Салуцкого «Однажды в России. Унесенные шквалом 90-х»

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Александр Саргин

Анатолий Салуцкий, писатель и журналист, который писал свои статьи, очерки, книги в советское время, который пишет и творит сейчас. По его словам, он являлся и является твердым сторонником государственных взглядов.

Член Союза писателей СССР с 1979 года, Салуцкий является лауреатом премий СП СССР и СП РСФСР. В течение многих лет он был секретарем Союза писателей России. С 1960 по 1980 годы Анатолий Салуцкий в качестве профессионального журналиста исколесил практически весь Советский Союз. Находясь в служебных командировках, он уделял много внимания проблемам села, крестьян, которые были заняты на предприятиях сельского хозяйства, в колхозах и совхозах.

Как журналист он не мог оставаться равнодушным к событиям, которые происходят в его стране – сначала в СССР, далее – в России. В 1986 году Анатолий Салуцкий выпустил свою первую книгу, называвшуюся «На апрельских ветрах». В этом литературно-публицистическом произведении речь шла прежде всего о так называемой перестройке, времени, с которого, как все мы теперь знаем, и начался неуклонный развал нашей великой державы – СССР.

Эту книгу тогда, во времена «перестройки», активно обсуждали в секретариате Союза писателей СССР, и подчас высказывались прямо противоположные мнения. Однако сам автор вскоре разочаровался в политике Михаила Горбачева, всей душой не принял и отторг перемены, провозглашаемые последним генсеком и его подручными «прорабами перестройки», и начал выступать с резкими критическими публикациями в их адрес.

Анатолия Салуцкого волновало и волнует то, что волнует каждого большого русского писателя – судьба «маленького человека» в России. По этой причине в его творчестве и появились произведения, книги: «В глубинке», «Бедные и богатые», «Артельные люди», «Крестьянский вопрос вчера и сегодня» и т.п. Все эти произведения пронизаны любовью не только к простому человеку, его радостям и горестям, но и к своей великой стране. В этом смысле особняком в его творчестве стоит книга «Из России, с любовью» (автор назвал ее романом о богоизбранности).

Недавно писатель порадовал нас своим новым произведением. В свет вышла его книга под названием «Однажды в России. Унесенные шквалом 90-х». Анатолий Салуцкий описывает в ней те события, которые происходили во времена очередных, полных драматизма потрясений, показывает переломную эпоху в истории нашей страны. На страницах этой книги автор рассказывает нам о судьбах реальных молодых людей, которые жили в России, в ее столице в переломные 90-е годы.

По сути, это современная история об «унесенных ветром» 20-летних юноше и девушке, которые должны делать выбор между мечтой и повседневностью, любовью и предательством, правдой и ложью, выбор, который рано или поздно делает каждый из нас.

Заказать книгу можно здесь: Анатолий Салуцкий: Однажды в России. Унесенные шквалом 90-х