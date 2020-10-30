О дивный новый мир. Новые виды после ковида

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30 октября 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели», Мария КАПУСТИНА ]

Фото: соцсети

Не хочется вспоминать, но мир будто замер, пораженный первой волной распространения коварного вируса. Случилось беспрецедентное: мы начали вести ежедневный учёт всех заразившихся на планете, разрешили микроскопическому паразиту держать нас в заточении месяцами. Сейчас человечество как будто побороло этот животный страх и вышло на улицы, чтобы сразиться с заразой лицом к лицу. Опустив на своё лицо забрало маски, конечно. Какая судьба ждет нас после опасного поединка?

В интервью Наиле Аскер-заде глава Сбербанка Герман Греф заявил, что мир уже никогда не вернется к «доковидным» временам. И дело не только в масках, ношение которых, по мнению Грефа, станет проявлением «элементарной культуры», а в кардинальном изменении всех привычных условий жизни. В экономике происходит смена бизнес-моделей: об этом свидетельствует активизация удалёнки, расцвет интернет-магазинов, сервисов доставки и онлайн активностей. Изменения в политической сфере хорошо заметны по трансформации избирательного процесса – впервые голосование по поправкам в Конституции проходило в течение нескольких суток. Про дистанционное образование и говорить не следует, настолько этот шаг оказался закономерным. Всё перечисленное свидетельствует о том, что общество (практически) добровольно отказалось от привычных ритуалов в пользу обеспечения собственной безопасности.

Стоит задуматься: только ли ковид виноват в этих переменах? Или же это общемировые тренды, ускоренные пандемией?

Ограничение «потенциально ненадежных» взаимодействий между людьми началось задолго до коронавируса – первую часть ЕГЭ у школьников уже давно проверяет компьютер, видеофиксация нарушений автомобилистов стабильно контролирует порядок на дороге, оформлением справок и паспортов с переменным успехом занимаются госуслуги. Процесс автоматизации будет развиваться и дальше, ведь выгода налицо: чем меньше контактов между людьми, тем ниже вероятность коррупции, различных нарушений и ошибок.

Но что, если алгоритмы научатся не только контролировать и штрафовать? Что, если в будущем они смогут заниматься политикой и дипломатией, журналистикой и юриспруденцией? Судя по темпам развития технологий, наступление такого будущего не за горами, считает экономист и визионер Игорь Диденко. В своей новой книге «НеВенец творения» он шаг за шагом - от неолитической до цифровой революции прослеживает путь социально-технологического прогресса и приходит к выводу о том, что будущее человечества скорее похоже на антиутопию, чем на коммунистический рай. Нас ждет безработица - на грани исчезновения будут находиться профессии водителя, бухгалтера, копирайтера, переводчика и даже священника. Автор приводит пример созданного в 2019 году в Японии робота, который читал проповеди и при помощи встроенной видеокамеры «вглядывался» в глаза слушателей, создавая эффект зрительного контакта.

Конечно, не коронавирус виноват в стремительном развитии технологий, позволяющем заменить людей там, где это возможно. Просто под влиянием кризиса мир меняется чуть быстрее, в нем отмирает бесперспективное и рождается эффективное.

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