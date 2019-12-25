Дети империи - кто они?

//Культура : Книги 13+

25 декабря 2019, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

"Дети империи" - гибрид дебютной повести и литературного киносценария африканиста Ивана Иванова. Проработав десятки лет в ТАСС, прослужив около 30 лет руководителем отделом Африки и Востока журнала "Эха планеты", автор собрал невероятные реальные истории и сплел из них захватывающий остросюжетный кинороман.

Действие происходит в Южной Африке, Намибии, Заире и на Мадагаскаре, а главные действующие лица - бывшие советские граждане, ставшие, волею судеб, журналистами в погонах, российскими дипломатами, контрабандистами кровавых алмазов или международными оружейными баронами. Одним в Африке посчастливится сколотить баснословное богатство, другим выпало найти там свою смерть, как кому повезет, потому что Черный континент гарантирует только одно - непредсказуемую жизнь, полную опасностей и приключений, когда потом не бывает стыдно за бездарно и бессмысленно прожитые годы.

Иван Иванов

ДЕТИ ИМПЕРИИ

Издательство "У Никитских ворот", Москва, 2019