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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Культура Книги 13+

Дети империи - кто они?

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Дети империи - кто они?

"Дети империи" - гибрид дебютной повести и литературного киносценария африканиста Ивана Иванова. Проработав десятки лет в ТАСС, прослужив около 30 лет руководителем отделом Африки и Востока журнала "Эха планеты", автор собрал невероятные реальные истории и сплел из них захватывающий остросюжетный кинороман.

Действие происходит в Южной Африке, Намибии, Заире и на Мадагаскаре, а главные действующие лица - бывшие советские граждане, ставшие, волею судеб, журналистами в погонах, российскими дипломатами, контрабандистами кровавых алмазов или международными оружейными баронами. Одним в Африке посчастливится сколотить баснословное богатство, другим выпало найти там свою смерть, как кому повезет, потому что Черный континент гарантирует только одно - непредсказуемую жизнь, полную опасностей и приключений, когда потом не бывает стыдно за бездарно и бессмысленно прожитые годы.

Иван Иванов
ДЕТИ ИМПЕРИИ
Издательство "У Никитских ворот", Москва, 2019

ГБ

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