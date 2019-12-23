В Краснодаре юрист Инна Арендаренко презентовала книгу «Право быть другим»

//Культура : Книги

23 декабря 2019, 18:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском арт-центре «Бронзовая лошадь» 19 декабря состоялась презентация книги юриста Инны Арендаренко. Адвокат, кандидат юридических наук рассказала о пути, пройденном юридической компанией «Золотое правило», наставником в которой она в настоящий момент является. Книга получила название «Право быть другим».

Книга позволяет коллегам по цеху заглянуть в закулисье крупной и успешной юридической фирмы. Автор рассказывает о вехах развития компании, не только описывая трудности, с которыми пришлось столкнуться, но и делясь лайфхаками, как из таких ситуаций выходить победителем. Однако интересна книга будет не только юристам – с любопытством её прочёт и любой бизнесмен, руководитель или просто человек, по долгу службы постоянно принимающий важные решения.

Способствует тому и язык, которым написана книга. Он существенно отличается от того языка, на котором традиционно изъясняются юристы, по крайней мере в работе. Те, кто уже ознакомился изданием, отмечают, что «Право быть другим» читается на одном дыхании.

Также легко прошла и презентация книги благодаря царившей на ней дружественной атмосфере. Как и сама книга, мероприятие получилось официальным, но креативным, сочетающим лёгкий подход к серьёзным вещам с атмосферой партнерства и доверия.

Арендаренко рассказала о том, чем вдохновлялась, решая выпустить собственную книгу, и как прошла этот путь вплоть до презентации. Конечно же не обошлось и без ответа на вопросы из зала. Также в качестве бонуса гостей ожидала викторина на знание объектов ЮНЕСКО, в которой были разыграны путешествие в Европу, отдых в одном из лучших отелей нашего побережья и другие подарки. А каждый гость, безусловно, получил книгу с авторским автографом.

Чтобы также приобрести вышедшую в свет новинку, необходимо обратиться в компанию «Золотое правило» по телефону: 8 800 775 66 85.