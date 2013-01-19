В Петербурге засомневались: нужны ли младшим школьникам рассказы о сексе

Книга – лучший подарок, с этим и сегодня трудно поспорить. Учитывая, что издания нынче красивые и дорогие, сам себе иной раз и не купишь.



Особенным спросом пользуются просветительские книги для подростков. Порой родители не знают, как подступиться к трудной теме. А подсунешь энциклопедию для мальчиков или девочек – и знания у малышей в кармане, то есть в голове.

И все бы ничего, да только члены петербургского общественного движения «Охотники за головами» возмутились книгой «Девчонкология». Активисты ссылаются на мнение соратников из общественного фонда «Уральский родительский комитет». Там уже усмотрели вредоносные идеи в детской энциклопедии о сексе, и даже добились того, что в их регионе книгу изъяли из продажи. Теперь и уральцы, а вслед за ними и петербуржцы, ополчились на «Девчонкологию», пишет КП.



По словам активистов, книга подробно рассказывает об анальном и оральном сексе, оргазме, мастурбации, гомосексуализме. Также родители возмущаются тем, что в «Девчонкологии» используются «жаргонные аналогии», переходящие грани приличий.



А между тем авторы-американцы: акушер-гинеколог и одновременно мать двоих детей, и врач-педиатр Медицинского университета Южной Каролины и мать двоих дочерей, уверены, что предоставленная ими юному поколению информация позволит девочкам-подросткам «больше узнать о себе и своем теле, справиться с любыми трудностями, стать красивыми, уверенными в себе, успешными и счастливыми».



И что современные дети уже и так все обо всем знают, слышали и не такие словечки, а они, авторы, всего лишь им объясняют процесс с научной точки зрения.



По этому поводу в Северной столице разразился скандал и бурная дискуссия. Активисты написали гневное письмо Уполномоченному по правам ребенка с требованием отправить книгу на экспертизу. Детский омбудсмен направила запрос в прокуратуру, чтобы специалисты оценили контент издания на предмет нарушений закона «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию».



Оттуда переслали запрос в Роскомнадзор, затем в петербургское Управление службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Специалисты, сославшись на акты, сообщили, что поскольку книги не являются средствами массовой информации, ими следует заниматься все-таки прокуратуре. В результате выяснилось: подобную экспертизу могут провести только за деньги, хоть частных лиц, хоть организаций – без разницы.