Итальянец продал невидимую скульптуру за 15 тыс евро. Доказательством ее существования служит сертификат на право собственности
28 мая 2021, 13:56
Скульптор заявил, что его работа имеет размеры 1,5 на 1,5 метра и может поместиться только в частном доме, желательно на открытом воздухе. Об этом сообщает «PostNews».
«Вы не можете увидеть скульптуру, но она есть. Она создана из пространства, мыслей и энергии. Также моя работа невидима, следовательно ее не могут скопировать, а значит она уникальна», — пояснил Сальваторе Гарау.
Это уже не первая невидимая скульптура Гарау. В 2020 году художник представил в Милане свою работу «Будда в созерцании» — пустое пространство, ограниченное лентами на полу.
Интересно, как долго он над ней работал?
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