Вандалы и варвары нашего времени

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12 марта 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

Вандализм, pixabay.com

На фреске Рафаэля Санти в Ватикане две украинские туристки нацарапали свои имена. Видеозапись, которая демонстрирует данный акт вандализма, была опубликована в сообществе "Италия для меня". Произведения искусства, памятники и мемориалы всё чаще страдают от аморальных выходок вандалов: "Данаю" Рембрандта обливали кислотой, "Мону Лизу" да Винчи забрызгивали краской, а в "Фонтан" Дюшана помочился один из почитателей его творчества. «Аргументы недели» вспомнили самые ужасающие проявления варварства и вандализма в отношении известных культурных памятников.

Неугодный Рембрандт

От рук вандалов страдали сразу два полотна голландского художника: "Даная" и "Ночной дозор".

Картину "Даная"(1636), находившуюся в Государственном Санкт-петербургском Эрмитаже, в 1985 году облил кислотой психически нездоровый безработный литовец Бронюс Майги. Он принес с собой в музей нож и банку с серной кислотой. Сначала он два раза ударил по полотну ножом, а после облил его кислотой, позднее объяснив свой поступок политическими мотивами. Преступник был задержан и осужден на принудительное лечение. Химическая жидкость уничтожила 27% картины, над её восстановлением реставраторы работали на протяжении 13 лет в мастерских Эрмитажа. 18 октября 1998 года "Даная" вернулась в экспозицию.





"Ночной дозор", выставляющийся в Государственном музее в Амстердаме, и вовсе трижды страдал от рук арт-хулиганов. Первые два раза преступники пытались повредить картину ножом. Впервые на полотно в 1911 году набросился бывший корабельный кок, но он не сумел нанести картине серьезных повреждений. Второе нападение произошло в 1975 году: мужчина повредил полотно ножом якобы по приказу Иисуса Христа. Злоумышленником оказался безработный учитель Уильям де Рейк - был отправлен в пcиxиaтpичecкую лечебницу, гдe в 1976 году совершил самоубийство. 6 апреля 1990 года на "Ночной дозор" покусились в третий раз: пациент психиатрической лечебницы при помощи баллончика с серной кислотой повредил картину. После этих нападений картину удалось восстановить, однако следы от ножа можно рассмотреть до сих пор.



Многострадальная "Джоконда"

Сейчас знаменитая "Мона Лиза" Леонардо да Винчи является одним из самых охраняемых произведенией искусства в мире. Всё потому, что её неоднократно пытались повредить вандалы. В 1956 году неизвестный мужчина бросил в картину камень, из-за чего пострадала краска на левом локте "Джоконды". К счастью, пострадавший участок удалось отреставрировать.

В 1974 году женщина, протестующая против запрета посещения выставки с "Моной Лизой" для инвалидов в Национальном музее Токио, забрызгала картину красной краской из пульверизатора. Реставраторы оперативно привели полотно в порядок.

В 2009 году россиянка бросила в самое известное творение Леонардо да Винчи фарфоровую чашку, приобретенную ею в сувенирной лавке Лувра. Однако в этот раз картина не пострадала.

К тому же, в Джоконду неоднократно стреляли, но от повреждений ее защищало пуленепробиваемое стекло.





Общественный "Фонтан" Дюшана

Самый известный реди-мейд художника Марселя Дюшана – писсуар с подписью "Р. Дурак" под названием "Фонтан" также неоднократно привлекал к себе внимание арт-хулиганов. В последние десятилетия выставляются дубликаты оригинала, потому что писсуар оценивается в сумму более 3 миллионов евро, и его берегут. Поэтому от вандализма страдали копии.

В 1993 году на выставке в городе Гим на юге Франции в "Фонтан" помочился француз Пьер Пиночелли. Тогда он оправдал свой поступок желанием встряхнуть радикальное искусство, которое в последнее время стало слишком догматичным. "Я его освежил и обновил, я внес нечто новое, с чем бы согласился Дюшан", – сказал мужчина.

В этом же году "подвиг" француза повторил южноафриканский артист Кенделл Гирс во время выставки в Венеции. В 1999 году в писсуар помочился шведский артист Бьерн Кьельдтофт на выставке современного искусства в Стокгольме.

В 2006 году все тот же Пиночелли повредил "Фонтан" Дюшана молотком в Музее современного искусства – Центре Помпиду в Париже. За это его приговорили к условному тюремному заключению сроком на три месяца и штрафу размером в 214 тысяч евро.

Искусство против долларов

4 января 1997 года в музее "Стеделийк" в Амстердаме уроженец Алма-Аты, художник-акционист Александр Бренер нанес повреждение картине Казимира Малевича "Белый супрематический крест" (1920-1927). В знак протеста против "коммерциализации искусства" он нарисовал на полотне зеленой краской из баллончика символ доллара. Суд приговорил Бренера к пяти месяцам тюрьмы и пяти месяцам условно, наложил двухгодичный запрет на посещение "Стеделийка", а также обязал оплатить стоимость работ по реставрации картины (около $10 тыс.).

Бесхозный карандаш

21 января 1998 года в Капитолийском музее в Риме (Италия) на выставке "Анри Матисс и Восток" на трех картинах были замечены повреждения, сделанные острым предметом. Две из них - из собрания Национальной галереи в Вашингтоне (США) и из частной коллекции - пострадали серьезно, в картине же "Стоящая Зора" из Государственного Эрмитажа (Санкт- Петербург) остался след размером 4 см. Высказывались предположения, что полотно могли проткнуть карандашом. Злоумышленник, по совместительству хозяин карандаша, не был найден.

Ночь в музее

7 октября 2007 года четверо молодых людей и девушка в состоянии алкогольного опьянения проникли после закрытия в парижский музей Орсэ. Убегая после сработавшего сигнала тревоги, один из мужчин серьезно повредил картину французского живописца Клода Моне "Мост в Аржантее" (1874 год). От удара кулаком на картине образовалась дыра длиной около 10 см. Полотно было отправлено на реставрацию, правонарушители были арестованы. В СМИ в 2010 году сообщалось, что один из них остается в тюрьме.

Код для власти

8 февраля 2013 года подверглась акту вандализма картина Эжена Делакруа "Свобода, ведущая народ" (1830), выставленная в филиале Лувра в г. Ланс (Франция). Женщина 28 лет, одна из посетительниц музея, черным маркером написала на полотне надпись: "АЕ911". Нарушительница была быстро задержана полицией. В тот же день реставраторам удалось оперативно очистить картину. Позднее выяснилось, что оставленная женщиной надпись является названием сообщества сторонников "теории заговора", убежденных в том, что "власти скрывают правду" о настоящих организаторах терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Прогулка с отвёрткой

18 марта 2017 года в Лондонской национальной галерее подверглась нападению картина известного британского художника XVIII в. Томаса Гейнсборо "Утренняя прогулка" (1785). 63-летний Кит Грегори порезал картину с помощью отвертки, оставив два глубоких пореза на холсте. Нападавший был остановлен сотрудниками музея и другими посетителями, впоследствии был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Картина была отреставрирована и возвращена на показ через 10 дней после инцидента.

"Водку не пью, вот и накрыло"

25 мая 2018 года в Москве в Государственной Третьяковской галерее злоумышленник повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына"). Игорь Подпорин признался, что во время нападения был пьян. Задержанный – 37-летний уроженец Узбекистана, который долгое время жил в Воронежской области. Он пришел в галерею и металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно в трех местах. Также он нанёс ущерб авторской раме картины. Свой поступок мужчина объяснял тем, что "возмутился содержанием полотна", "потому что в картине все ложь". " Как-то вот зашел посмотреть на нее, в 8 вечера уходить, зашел в буфет, выпил 100 грамм водки и чего-то… Водку не пью, вот и накрыло", — сообщил Подпорин. Замоскворецкий суд Москвы приговорил вандала к двум с половиной годам колонии общего режима. К настоящему моменту завершён процесс раздублирования повреждённого полотна, теперь эксперты должны перенести его на другую основу.

Быка за рога

В начале сентября 2019 года вандал повредил бронзовую статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит в Нью-Йорке. По факту происшествия задержан 42-летний Тевон Варлак из Далласа. Мужчина ударил по статуе металлическим объектом, повредив рог быка. Скульптура «Атакующий бык», также известная как «Бык с Уолл-стрит», была создана в 1989 году скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Она расположена в южной части Манхэттена и является популярной туристической достопримечательностью.

Поцелуй — харрассмент

В феврале 2019 года американском штате Флорида неизвестные осквернили памятник, созданный по мотивам знаменитой фотографии «Поцелуй» и посвящённый окончанию войны США с Японией. Вандалы написали на памятнике красной краской #MeToo (движение против сексуальных домогательств). В настоящее время полиция занимается поиском подозреваемых. Это произошло спустя два дня после того, как в США умер моряк Джордж Мендонса, запечатлённый на знаменитой фотографии периода Второй мировой войны. На снимке он целует девушку — медсестру Грету Циммер Фридман, которая была незнакома с моряком. Фотография стала символом окончания войны и всеобщего ликования.