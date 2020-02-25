Фото в вакуумной упаковке и в скотче: самые нестандартные фотографы современности

//Культура : Искусство 13+

25 февраля 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели», Кристина Устьева ]

фотография, pixabay.com

Мы привыкли видеть на современных фотографиях яркие образы и необычные локации. Композиция нынешнего фото обычно состоит из бытовых вещей, которых умелые фотографы размещают в кадре. Однако замыслы некоторых зарубежных и российских фотохудожников поражают и всегда вызывают бурную реакцию у зрителей. Именно о таких мастерах и пойдет речь в этом материале “Аргументов недели”.



Одна из самых неординарных идей по созданию фотографий пришла к Джедедию Джонсу Американскому фотохудожнику расставание с девушкой пошло явно на пользу: после неприятной разлуки он сразу отправился в путешествие по миру, во время которого вдохновился на воплощение одного нестандартного фотопроекта. «Через два дня после того, как меня бросила девушка, я решил изменить свою жизнь и начал целовать людей».

Главная идея Джонса заключается в том, чтобы поцеловать человека, накрасив перед этим губы ярко-красной помадой, и запечатлеть его реакцию. Сам фотограф признается, что многим нравится его творчество, и с каждым днем он получает все больше сообщений от людей, которые желают поучаствовать в проекте.

«Мне нравятся снимки, которые привлекают внимание не только тем, что происходит в кадре, но и тем, что остается за ним. Я считаю, что снимок удался, если зрителю становится интересно, каким был именно этот поцелуй”. Проект приобретает популярность благодаря блогу, в котором автор публикует как минимум одну работу в неделю, а сами работы не остаются без внимания посетителей сайта и различных выставок из-за необычной концепции и загадочной предыстории, которая навсегда останется между фотографом и моделью.

Вес Неман - еще один нестандартный американский фотохудожник, который прославился в основном благодаря проекту Scotch Tape Series. Основная идея заключается в том, чтобы до неузнаваемости преображать лица людей с помощью скотча, наклеивая его на лицо и «спрессовывая» некоторые черты.

Иногда фотохудожник использует также, чтобы лица моделей выглядели еще более странно и смешно. Мысль о создании такого проекта пришла к нему во время подготовки к празднованию нового года в офисе. Одна из его сотрудниц пыталась украсить кабинет игрушками, используя скотч, и начала дурачиться,наклеивая кусочки липкой ленты себе на лицо. Именно в этот момент фотограф понял, что можно сделать такую серию фотографий. У Немана также есть и серии фотографий,посвященных Хэллуину : художник обливает моделей краской, чаще всего ярко-красной, и гримирует их под вампира или ведьму. Зачастую Вес выбирает какую-то эмоцию или состояние для создания серии фотографий. Это, к примеру, серии «Одинокие мужчины» и «Одинокие женщины».

Необычным можно считать и творчество российского фотографа Сергея Александровича Борисова. В основном он занимался съемками столичной андеграундной жизни 1980-х годов. Созданные им фотографии звезд ,среди которых была Алла Пугачева, Виктор Цой, Жанна Агузарова Борис Гребенщиков, обрели популярность в России и во всем мире.

Специфика работ заключается в том, что художник подбирал под знаменитостей нестандартные локации и ракурс. В большинстве работ модель занимает 80% фотографии, а городские виды с небоскребами, башнями и фабриками остаются на втором плане.

Таким способом Борисов подчеркивает значимость персоны и величину таланта модели. В начале своей карьеры фотохудожник снимал для известных журналов, однако вскоре отказался от сотрудничества с глянцем.

«Одно дело первому снимать то, что остальным недоступно, другое дело-вставать в ряд и выполнять стандартные задания»,- комментирует фотограф. Со своим огромным творческим потенциалом Сергей Борисов не может работать ради заказов или заданий. В своих работах он акцентирует внимание на мимолетных чувствах и душевных состояниях.

К таким творениям можно отнести фотографию «Студентка» с полуобнаженной молодой девушкой, шагающей по переулку, или работу «Москвичка» 1996 года . Фотохудожник создавал в основном черно-белые фотокарточки, однако они обладают необыкновенной энергетикой, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Современное искусство сложно представить без динамики в работах. Именно «подвижностью» в прямом смысле этого слова отличаются фотографии Ромена Лорана.

Изначально работы его не были примечательными, пока к нему не пришла идея создания анимированных фотокарточек. Автор заявляет, что «динамичные» работы он хотел создавать только для разбавления рутины.

Однако именно они и принесли ему огромную славу. Специфика заключается в том, что Лоран анимирует какую-то часть образа, а остальную часть фотографии оставляет статичной. «Многие думают, что я делаю покадровую анимацию, но это не так. Я снимаю сцену, а затем «замораживаю» часть изображения»,- сообщает Ромен.

Сейчас с фотохудожником сотрудничают известные компании и бренды, в числе которых Starbucks, Hermes. Связано это с тем, что фотохудожник очень умело выбирает деталь, которая будет подвижной. Это, к примеру, бегущие ноги на фотографии с мужчиной, который спешит. Это и подвижные кисти рук на фотографии с изображением скучающего молодого человека, который ждет кого-то в кафе. Лоран является примером человека, у которого хобби неожиданно переросло в очень доходное занятие, плоды которого находятся на многочисленных выставках.

Одним из самых странных проектов можно считать съемку пар в вакуумных упаковках. Автором его является японский фотохудожник Харухико Кавагути, который в 2009 году решил снимать «клаустрофическую любовь». «Упакованные» пары фотографировались не просто в студии, а на фоне города или домашних интерьеров.

« Когда вы обнимаете своего любовника, вы иногда хотите раствориться прямо в нем. Два любовника сближаются, пока, наконец, не превратятся в единое существо. Для меня вакуумная упаковка-это всего лишь средство для достижения цели . Важная вещь-это связь с кем-то»,- рассказывает о своей концепции фотограф.

По словам автора, съемка может длится 2 часа, поскольку дольше десяти секунд в вакуумной упаковке провести невозможно, даже при огромной любви. Благодаря Flesh Love проекту Кавагути считается одним из самых неординарных художников Японии и за ее пределами.

Современные фотографы все чаще пытаются уйти от прежних форм самовыражения и найти новые. Некоторые из них все же возвращаются к классическим методам, но часть из них, как творцы из этой пятерки, создают уникальные проекты, которые вызывают бурную реакцию и находят своих почитателей.