«Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст» - советский андеграунд, до которого нужно докопаться

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19 февраля 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели», София Барышева ]

советский андеграунд, фото: соцсети

Комната гениев, запечатанные конверты самоуничтожающихся сообщений и капсулы времени. Что посмотреть на выставке подпольного искусства в «Гараже»?

Название экспозиции отсылает нас к детской игре в «Секретики», в которой принято показывать друг другу какие-либо ценные мелочи, скрытые глубоко под землёй от глаз остальных. Увидеть эти тайны в праве только избранные, «свои». Так и художники-нонконформисты, создавая произведения искусства, устраивали подпольные выставки и сами решали, кого пригласить на них, кому доверить свой «секрет». Куратор проекта, рижский культуролог Каспарс Ванагс, через сравнение с этой игрой показывает советский андеграунд, как тайное знание, доступное лишь узкому кругу людей.

Целью выставки было узнать, как складывались круги общения до появления социальных сетей, как распространялся самиздат и как жило искусство, выходящее за рамки дозволенного или вовсе не вписывающееся в границы, обозначенные эпохой коллективизма.

Большой архив «неофициальщины», которым сейчас заведует «Гараж», раньше принадлежал коллекционеру Леониду Талочкину, и был после его смерти выкуплен музеем. Выставка составлена из архивных материалов, которые после тщательного отбора отправились за музейное стекло.

В экспозиции вы можете увидеть фотографии, дневники, рисунки и самиздат. Все произведения искусства помещены в специальные деревянные ящики, открывая, зритель раскрывает тайны андеграунда. По залу расставлены телевизоры, сделанные под «советские ящики», о которых мы уже давно забыли с появлением наших плазм и домашних кинотеатров. На их экранах можно увидеть интервью с советскими хиппи.

Пантеон великих

Инсталляция Яна Гинзбурга «Комната гениев» собрана из портретов политиков и мыслителей, которые безоговорочно считались в СССР носителями мудрости. Арт-объект напоминает нам доску почёта, а на ней - люди, одобренные официальной культурой. Художник размышляет о том, каковы границы идеологии и каким образом она утверждается в советской повседневности, с какой позиции оценивается «то» и «не то» искусство.

Гробовые стихи

Гробики отринутых стихов Дмитрия Пригова – ещё один «секрет» выставки. Они представляют собой две страницы бумаги, плотно скреплённых друг с другом, между которыми спрятаны творческие послания. На обложке написано «тысяча двести сорок второй гробик отринутых стихов», однако ознакомиться с литературными произведениями нельзя. Почему? Если попробовать разорвать конверт, то стихотворения уничтожатся в процессе открытия. Дмитрий Пригов тем самым показывает, что ожидает произведения, не способные вписаться в советскую действительность.

Кузница искусства – репортаж с места событий

Зрители выставки могут узнать и как проходили будни людей, стоящих у истоков неофициальной культуры. Георгий Кизевальтер создал специальную серию фотографий, снятых в квартирах художников. Поскольку люди искусства очень часто не разделяли творчество и жизнь, мы видим их квартиру и как мастерскую, пространство для нелегальных выставок, и как место жительства целой семьи. На кадрах: смешение личного и общественного, повседневная жизнь советского человека и что-то новое, скандальное и выходящее за границы дозволенного.