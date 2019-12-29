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29 декабря 2019, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

золушка,pixabay.com

Сказка - необходимый элемент духовной жизни ребенка. Входя в мир чудес и волшебства, ребенок погружается в глубины своей души.

“Белоснежка и семь гномов”, “Спящая красавица”, “Золушка” и другие сказки, которые современное человечество знает, благодаря студии Диснея, не имеют ничего общего с творениями Голливуда.

В оригинальном источнике Спящую Красавицу насилуют, Золушка обыкновенная убийца. В истории о Белоснежке каннибализм— меню главных героев.

Шарль Перро и Братья Гримм – не единственные создатели жути. В 1634 году в Неаполе граф Джамбаттиста Базиле выпустил сборник “Сказка Сказок” или “Пентамерон”. Сборник включает в себя самые кровожадные сказки за всю историю человечества.

“Спящая красавица”

В версии Базиле героиню зовут Талия. Злая родственница и по совместительству колдунья насылает проклятье на прелестную дочь короля. Смертельный укол веретена отправляет принцессу в беспробудный сон.

Прошедшие сто лет Талия спокойно спала. Проспала бы еще, но заезжий гастролер – прекрасный король из тридевятого царства, на охоте набрел в лесу на замок.

Там короля встретила спящая на троне принцесса. Король не смог разбудить ее.

Далее разум перестал ему служить, и король отнес Талию на ложе. Там, будучи в состоянии страстного возбуждения, он сотворил гнусь. Отряхнулся и отбыл к жене и детям.

Через девять месяцев у спящей Талии родились близнецы, мальчик и девочка. Феи–прислужницы приложили детей к груди принцессы. Но потеряв грудь, мальчик присосался к пальцу руки принцессы и высосал отравленный шип.

Тем временем король, снова испытав чувство томления по прекрасному спящему телу принцессы в замке, отправился в очередной раз “вкусить нежный плод”. Каково было удивление, когда в замке он увидел активную принцессу и пару мордашек со знакомыми чертами.

В то же злополучное время развития событий, жена нашего героя–любовника заподозрила неладное. Вслед за мужем, который, якобы отправился на охоту, она отправляет детективного сокольничего. Тот приносит королеве радостную весть о счастливом семействе, довольном ее муже, и наследниках, которые воссоединились в радости и любви.

Злая королева решает убить фаворитку с ее приплодом. Связанную принцессу она приказывает посадить в темницу, детей ее отдать на рагу.

Принцессу спасает король. Но обманутая жена смеется им в лицо на вопрос о малышах. Она отвечает мужу, что он их съел на ужин. Но вошедший повар ведет за руку близнецов. Он ослушался королеву и спрятал детей у себя в кухне.

Счастливый финал у средневековых европейцев не совсем то же, что и у современных людей. В сказке герой– антагонист не прекрасный король, а его обманутая жена, с поехавшей психикой из–за измены. Ее и сожгли на площади прилюдно.

“Золушка”

Шарль Перро был на службе у короля. Видимо по причине профвыгорания, чиновник перестал верить в добро. По другим источникам, король был любитель чтива, и требовал развлечений от придворных.

Сказка “Золушка” есть в сборнике Базиле. В оригинальной версии героиню зовут Лукреция. И она не лыком шита: новой жене отца сломала шею дверцей сундука, когда та мешалась под ногами.

Но отец–вдовец не осилил долгого воздержания, и женился на няне Лукреции. Как назло, у новоявленной мачехи шестеро взрослых дочерей от разных браков. Как быть то теперь, всем шеи не переломаешь.

И пришлось Лукреции стать служанкой в своем доме.

Однажды как мимо дома проезжал король. Увидев служанку, он без памяти влюбился. Но Лукреция от чего–то дала деру, обронив при этом пианеллу на платформе.

Наш король смекнул, как найти ему Лукрецию. И вот все женское половозрелое население Неаполя стоит в очереди запихать ступню в потеряшку.

Пришел черед примерки дочерей мачехи. Она дает мудрый совет первой дочери: “Милая дочь, возьми – ка ты тесак”. Ступня без пальцев влезает в обувку. Карета мчит влюбленных в замок. Но проезжая мимо могилы матери Лукреции, голуби показывают королю кровь из башмака. Заодно лишают зрения самозванку, выколов глаза.

Фантазия любящей матери не отказывает ей, и тесаком отсекается пятка у другой дочери.

Король хватает на руки суженную и отправляется в замок. Но мимо наших голубей фиг проедешь! Без глаз и пятки невесты не очень востребованы. Король снова в поиске.

Дождалась Лукреция примерки башмака. Изящная ступня входит в башмак на пробковой платформе. И сказка не будет доброй и поучительной, если мачеху с дочерьми не закопают в яме.

“Белоснежка и семь гномов”

Братья Вильгельм и Якоб Гримм переписали сказку с большой долей гуманизма.

В версии братьев мачеха отправляет в лес свою падчерицу на съедение диким зверям. И приказывает егерю принести субпродукты из печени и сердца несчастной, в качестве доказательства ее кончины.

Егерь ослушался королеву. Либо пожалел, либо веган. Зарезал кабанчика, а внутренности преподнес как обещанный трофей.

Но любительница человечинки на вкус определяет подмену. Фейковые потрошки летят на изящный интерьер, а обманщик отправляется в меню.

Найденная гномами в лесу Белоснежка сожительствует с ними. Благополучная жизнь ее заканчивается в момент отравления ядовитым яблоком. Мачеха решила навестить неугомонную падчерицу лично, а заодно и потчевать яблоком с ГМО. Белоснежка то ли засыпает, то ли умирает.

Гномы решают засунуть ее в хрустальный гроб.

И правильно сделают! Молодой принц проезжал мимо и влюбился в Белоснежку. В гробу он ее видел. Поцелуем пробудил Белоснежку для совместного проживания.

А молодые заставили танцевать мачеху в башмаках с горячими углями на свадьбе. Надо ли напоминать, что в доброй сказке злая королева должна скончаться в мучениях?

В оригинальной версии Базиле семилетнюю падчерицу мачеха убивает. Но тело мертвеца продолжает расти в хрустальном ящике. Повзрослев, Белоснежка превращается в очень красивый труп. Мачеха не может с этим смириться.

Дядя Белоснежки слышит ее разговор с куклой о своих страданиях. Он лечит племянницу и выдает замуж.

После чтения этих сказок современный человек озадачен их функцией.

Символическая смерть это переход из юности или пубертата во взрослую жизнь.

Таким образом средневековое население заботливо готовило своих потомков к тяготам европейской жизни.