Осень в произведениях русских писателей и поэтов

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17 февраля 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

осень в творчестве поэтов,фото:pixabay.com

Природа – многогранное значение для всего мира. Осенняя природа – романтика дождливых дней. Каждый русский поэт, композитор и писатель озвучивает осеннюю тематику в своих стихотворениях, поэзиях и прозах.

К прекрасной поре обращались знаменитые авторы Российской империи: Есенин, Пушкин, Грибоедов, Чехов, Ломоносов, Толстой. Они описывали романтическое время года исходя из своих мыслей, воспоминаний и моментов.

Великие композиторы умерли, оставив огромный вклад в развитии русской поэтической культуры. И тема «Осень» по сегодняшний день является актуальной, драматургической и любовной в творчестве современных писателей.

Образ осени в произведениях русских поэтов выступает, как мечтательная, одновременно драматическая картина. Поэты об осени пишут с особой ноткой тепла и любви, как можно пронаблюдать в стихотворении Есенина из строк поэзии «Закружилась листва золотая»:

«Я сегодня влюблен в этот вечер,

Близок к сердцу желтеющий дол.

Отрок – ветер по самые плечи,

Заголил на березке Подол».

В стихотворении автор вспоминает про родное село, находясь в тысячах километрах от него. И такое настроение ему навеяла осенняя пора и воспоминания вечерней, лесной природы дома.

Для того чтобы как можно лучше приблизиться к чувствам поэтов, узнать чем они руководствовались, писав про осень предлагаем ознакомиться с вопросами:

Тема осени в поэзии русских поэтов.

Стихи об осени классика.

Поэты об осени в рассказах и произведениях.

Стихи 19 века про осень.

Самым большим поклонником осенней поры был Александр Сергеевич Пушкин. Он не раз упоминал осень в своих поэзиях, повторяя, что осень его любимое время года. Аргументировал свою любовь просто – вдохновение. «Блаженное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаете живые, неожиданные слова, стихи легко ложатся под перо ваше и рифмы бегут навстречу стройной мысли»

Осень в Русской поэзии

Осень – это некая лирика всех времен, со своей загадочностью и грустью. Есть мнение, что в осенний период люди становятся спокойнее или наоборот приобретают депрессивное настроение. Поскольку весна и осень это переходные периоды, в отличие от зимы и лета, которые более устойчивы, ожидаемы.

Для кого-то осень это новое начало трудового года, хочется творить и писать всю жизнь с чистого листа. Обращать внимание на утонченную и золотую природу. Гулять под еще теплым дождем, внимательно всматриваясь в пасмурное небо. Сидеть пить чай и размышлять о будущем, настоящем и прошлом. Другие реагируют на золотую пору более остро. Возникает чувство усталости, депрессия и появляется желание писать не о «начале начал», а про прошедшую и невозвратную любовь. Обращаться к печали и трагичным мыслям о существовании.

Но, как показывают примеры стихотворений и поэзий Русских композиторов, осень была ожидаемым событием.

И если вникнуть и вдуматься, то для поэта нет ничего лучше, чем наблюдать холодный день из уютной квартиры. Писать про деревья, которые покрылись золотыми и бархатными нарядами. Говорить о дожде и романтике в своих произведениях.

Хочется вновь обратиться к творчеству Александра Пушкина. Заметили, что в одном из самых удачных своих романов «Евгений Онегин», автор уделяет большое внимание описанию осенней природы вокруг.

«Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень»

На примере Пушкина, в очередной раз можно убедиться, что поэт искал вдохновение именно в эту пору. Значит, для него она имела большое значение и особый талисман. Конечно, это индивидуально и многим неплохо пишется в жаркие, веселые дни лета. Но ведь мы вправе отдавать предпочтение, говорить и любить, то, что нам нравится.

Осень в произведениях русских писателей и поэтов

К осенней тематике из года в год возвращался не только Пушкин, но и Есенин, Лермонтов, Толстой, Грибоедов, Чайковский, Чехов. Одни из самых известных литераторов писали про пору по-разному, но на основе, казалось бы, депрессивного настроения они творили мировое искусство.

Так золотые месяца принесли великую славу знаменитому композитору Петру Чайковскому. «Осенняя песня» из пьесы «Времена года» считается самой проникновенной и прихотливой. Автор создал атмосферу спокойствия и вдумчивости, подчеркнув все масштабной красотой русской природы.

Тютчев поэт, еще его называют мастером стихотворного пейзажа. Человек имел талант описывать природу во всей ее красе, при любой погоде, и не зависимо от времени года. Писатель одушевлял неживые предметы, обыгрывая их с помощью ярких эпитетов и сравнений. Тютчеву настолько был близок романтизм золотой поры, что он писал отдельные произведения, посвящая и вкладывая в них всю душу. Это можно наблюдать в стихотворении:

«Есть в осени первоначальной,

Короткая, но дивная пора -

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера»

Автор сглаживает нелюбовь людей к этому депрессивному для многих периоду. Он преподносит осень, как что-то очень нежное и легкое, влюбляя и цепляя читателя своими строками.

В отличие от двух других поэтов, Бальмонт Константин Дмитриевич считает по-другому. Проанализировав стихотворение «Осень» от Бальмонта, может показаться, что это далеко не самая любимая его пора. Он пишет про осень с легкой депрессией и тоской за теплыми днями.

«Поспевает брусника, стали дни холоднее,

И от птичьего крика, в сердце только грустнее.

Стаи птиц улетают, прочь, за синие море,

Все деревья блистают в разноцветном уборе.

Солнце реже смеется, нет в цветах благовонии,

Скоро Осень проснется и заплачет спросонья»

Зато больше всех удивляет Н.А Некрасов, который описал тоскливую осень настолько ярко, насколько не смог никто другой. Некрасов славится своей смелостью после того, как заговорил о крепостных России. Но даже на фоне печальных событий в стране поэт не теряет позитив и интерес к золотому времени года, начиная свое стихотворение про осень, словами:

«Славная осень! Здоровый, ядерный

Воздух усталые силы бодрит»

И на самом деле, такой подход к дождливому сезону очень поднимает настроение и изгоняет депрессивные мысли. На основе анализа нескольких поэзий, можно сделать вывод, что каждый писатель и композитор видит осеннюю пору по-разному.

Осень в произведениях русских писателей

20 столетие, как и 19-ое славится новым расцветом русской литературы. Появляются не менее известные авторы, такие как: Грибачев, Ушинский, Сладков, Шим. Они умело описывают золотые месяца в детских сказках. Тем самым привлекая и заостряя внимание детей на деталях, поступках героев, в сопровождении дождливых, красочных деньков осени.

Авторы не только описывают красоту, яркость, безграничность русской природы, но и делают акцент на самих лесных героях своих сказок. К осенним зверям попадают: зайчики, белочки, лисы, медведи, пчелы и волки. Каждое животное по-особому готовится встретить и провести осень, ведь именно во время этой поры зверушки запасаются к зиме. Поэтому детские произведения про осеннее время – это большая нотка позитива с хорошим концом. Рекомендуем прочитать известные сказки: «Рыжие листья», «Осень на пороге», «Пчела и мухи», «Белые штаны».

Как видите, каждый композитор и поэт смотрел на осень под разным углом. Для кого-то это был радостный, яркий, красочный период в сопровождении новых идей и опавшей листвы. Кто-то оставался грустным и сонливым в своем творчестве, описывая осень, как пору страданий и безответной любви. А кто-то просто любил и отдавался в это время года любимому делу. Нам же остается читать, помнить свою культуру и прославлять ее дальше. Чтение и изучение стихов на память поможет развить дикцию, разнообразить словарный запас и просто сделать этот мир интереснее и добрее.