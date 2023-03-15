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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Сериал «Раневская» уже успел понравиться многим россиянам. Особенно высоко оценили игру актрисы Мариэтты Цигаль-Полищук. Что о ней известно?

Мариэтта Цигаль-Полищук – дочь известной актрисы Любови Полищук и художника Сергея Цигаля. На данный момент ей 38 лет. Артистка признаётся, что её назвали в честь прабабушки, писательницы Мариэтты Шагинян. Отношения со сверстниками у девушки складывались не всегда. В юном возрасте у неё возникали конфликты, особенно с мальчишками. Мариэтта признавалась, что всегда была бойкой девчонкой, могла за себя постоять и, если нужно, «вмазать» обидчику.

Что до главного занятия жизни, то актриса решила пойти по стопам матери. С первого раза Мариэтте не удалось стать студенткой творческого вуза. Только спустя некоторое время, она поступила в ГИТИС. Окончила его за несколько месяцев до смерти матери. Любовь Григорьевна, как известно, умерла в 2006-м от саркомы позвоночника. Но если бы она сейчас была жива, то точно гордилась бы дочерью.

Ещё студенткой Мариэтта пробовала себя в кино. До знаменитой Раневской ей удосужилось воплотить на экране образ самой Ахматовой. Всего у актрисы почти 30 киноработ. 16-й год она работает актрисой Театра на Малой Бронной. Благодаря роли Раневской, её популярность значительно возросла.

У Мариэтты есть сын от первого мужа, коллеги по театру Дмитрия Сердюка. Мальчика зовут Григорий, сейчас ему 13 лет. Он обладает творческим потенциалом и прекрасно рисует. Но родители стараются на него не наседать, а уважать его стремления и замыслы. Несколько лет назад артистка вышла замуж второй раз за давнего друга, продюсера Александра Андриевича. Общих детей у пары пока что нет.