Яков Сегель: биография, фильмы, история любви с актрисой Лилианой Алёшниковой

Аргументы Недели → Культура 13+

Александр Крохмаль, Журналист

Кадр из фильма "Дом, в котором я живу".

Кинорежиссёр и сценарист Яков Сегель подарил нам такие фильмы, как «Дом, в котором я живу», «Прощайте, голуби», «Капля в море». Впрочем, список его работ достаточной объёмный. Ещё он прославился, как актёр и литератор. Мало кто помнит, что в 1936-м именно Сегель сыграл одного из важных героев в «Детях капитана Гранта», мальчика Роберта.

Родился Сегель в 1923 году в Ростове-на-Дону. Будущий режиссёр принимал участие в Великой Отечественной войне. В рядах Красной армии воевал с 18 лет. Сражался против нацистов в составе 345-го гвардейского стрелкового полка 105-1 гвардейской стрелковой дивизии. Командовал расчётом 45-мм орудий. Получил звание гвардии лейтенанта. После войны Яков вступил в КПСС.

Далее начинается его история как кинодела. В 1953 году Сегель заканчивает режиссёрский факультет ВГИКа. Там он обучался в мастерской С.Герасимова. Активно работал на киностудии им. Горького. Поставил свою пьесу в театре им. Моссвета. Работа называлась – «Я всегда улыбаюсь». С конца 50-х Яков становится известным в стране кинорежиссёром. Его работы любят и ценят многие сограждане.

О талантливом выпускнике ВГИКа заговорили после третьей его картины, имевшей почти пророческое название – «Это начиналось так». Вместе с однокурсником Львом Кулиджановым Сегель сильно обрадовал своих институтских менторов. В последующие годы фильмография Сегеля пополнилась легендарными фильмами, такими как «Первый день мира», «Течёт Волга» и наконец, «Дом, в котором я живу». Главной особенностью проектов считалась гармония между вымыслом и реальностью.

Сегеля ценили не только в родном для него СССР, но и во многих других странах. Его талант заметили на фестивале Брюсселе. Работы режиссёра получили немало положительных отзывов. Славу с Яковом Сегелем делил его хороший друг Кулиджанов, а также операторы, сценаристы и актёры. Коллектив получил всесоюзные премии и награду ООН. Творчество этих людей очень уважали европейские кинематографисты.

Мэтр кинотворчества продолжал работать над своими проектами до самой старости. Его фильмы продолжали радовать зрителей в 70-80-е годы. В свет вышли такие фильмы, как «Капля в море», «Инопланетянка», «С неба на землю», «В одно прекрасное детство», «Я вас дождусь». Кстати, в 1993-м именно Сегель снял невероятно весёлую серию киножурнала «Ералаш» под названием «Не влезай – убьёт».

В личной жизни Яков Сегель был не всегда удачлив. Первые его отношения закончились печально. Одна из девушек, будучи генеральской дочкой, поразила его своим ужасным отношением к прислуге. Как только будущий режиссёр попытался сделать ей замечание, то суровый генерал-отец тут же выставил его из дома. Истинного счастья Яков познал лишь со второй своей супругой – Лилианой Алёшниковой.

Кстати, Алёшникова пережила своего мужа на много лет. Она сохранила любовь к нему до самой смерти. В СМИ говорили, что она так и не смогла справиться с уходом Сегеля из жизни и даже пристрастилась к алкоголю. Скончался великий режиссёр 19 мая 1995 года в Москве. У Сегеля есть сын – Александр, который пошёл по стопам отца и тоже посвятил свою жизнь работе в кино.