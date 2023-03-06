«Потолок ледяной, дверь скрипучая» - праздничная съёмка в Истре

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Владимир Торопов, редактор

Сегодня я хочу рассказать вам, дорогие мои, как снималась Новогодняя программа у Валерия Болотова на Кухне талантов. Съёмка проводилась накануне грандиозного концерта, посвящённого 55 – летию Народного гармониста – Артиста Геннадия Аксёнова и его юбилейной программы «Остановись, моё ты время, дай досказать, дай долюбить». В подмосковной Истре собрались лучшие гармонисты и исполнители. Мы с Болотовым решили, что упустить такую возможность просто недопустимо, поэтому и решили записать телевизионный выпуск к Новому году!

Именно с этой весёлой песни, что стоит в заголовке и началась наша съёмка. На программу пришёл «настоящий» Дед Мороз, а ваш покорный слуга, Владимир Торопов, нарядился в костюм скомороха! Главное условие, которое мы обговорили заранее, - хорошее настроение артиста!

Я очень хочу поблагодарить супругу Валерия Болотова – Катюшу за великолепный стол, который она накрыла: традиционные оливье и селёдка под «шубой», холодец, несколько горячих блюд, фрукты, торт и конечно же, чисто символически - Советское Шампанское!

Алексей Медведев и Наталья Зенкина начали свое выступление с очень красивой песни –«Приходите в мой дом, мои двери открыты!», пригласив в дом В.Н.Болотова, генерального директора продюсерского центра «Гармонь – народная душа», на эфир всех телезрителей.

«За окошком свету мало, снег с утра валит, валит,

А мне мама, а мне мама, целоваться не велит…»

Зазвучала вслед за первой вот эта любимая с детства песня композитора Э. Колмановского и поэта К. Ваншенкина и все без исключения артисты подхватили её, создавая необыкновенно душевную атмосферу на кухне. Обязательно посмотрите этот клип в конце главы!

За столом мы обменивались шутками, вспоминали символы Нового года, когда «так молоды мы были…»: бенгальские огни, мандарины, хлопушки, свечи, снежинки, все эти атрибуты есть и сегодня, с той лишь разницей, что в советское время эти символы надо было «раздобыть». Поскольку это было застолье, обойтись без красивых застольных песен мы тоже не смогли. Одну из них, всеми так любимую «По тропинке, снежком запорошенной», в исполнении Медведева и Зенкиной, я уверен, пела вся Россия!

Затем стала петь любимая всеми Оксана Салтанова! Если бы вы знали, как часто нас просят пригласить именно её на праздник, ведь у Оксаны от природы необыкновенно красивый тембр голоса и в ее исполнении особенно душевно звучат русские и народные песни из репертуара Л. Руслановой, М.Мардасовой, Л. Зыкиной и других блистательных исполнителей!

И когда Оксана исполняла свои песни, мы все просто замерли от этой дивной красоты. В исполнении О. Салтановой прозвучали «Разгулялась непогода» и «Русская метелица»! Подыгрывал ей Денис Голуб, Народный баянист России, подыгрывал виртуозно, мастерски.

Следующим номером новогодней программы была песня «Москва Златоглавая», в исполнении Деда Мороза – нашего большого и хорошего друга - гармониста Юрия Богатырёва! И мы подпевали её все вместе. Я думаю, что с нами тоже была вся страна!

Татьяна Бойко, или как я называю её – русская француженка Танечка, блистательно спела песню из репертуара Сальваторе Адамо. Татьяна желанный гость всех без исключения гармонных фестивалей и когда она исполняла нашу любимую «Вьюга, вьюга, ты моя подруга», её уже за забором ждала съёмочная бригада «Привет, Андрей!», чтобы отвезти на следующую запись!

Мартынова Варвара и Григорий Елькин выступали впервые на этой программе. И хотя они еще подростки, однако завоевали уже много титулов и званий на гармонном небосклоне. Они – тоже желанные гости всех без исключения программ, таких как «Гости» у Валерия Сёмина, «Гармонисты России» у Александра Ганичева, «На лавочке у Россияночки» у Сергея Ижукина. И вот теперь они приехали к Валерию Болотову на программу - «Гармонь – народная душа!» Блистательно выступили, показав разные жанры песенного творчества: русские, народные, авторские, застольные, используя не только гармонь: Варвара играла на ложках, гуслях, домре и балалайке! А когда в их исполнении зазвучала всеми любимая «Катюша», мне кажется, все без исключения зрители по эту и ту сторону экрана испытывали необыкновенную гордость за нашу Россию и за такую великую Песню!

Особой любовью пользуются лирические песни, исполняемые на два голоса. Именно такую исполнили Оксана Салтанова и Наталья Хабибуллина, приехавшая на эфир из Кирова. Зазвучала всеми любимая песня «Надела валенки» и все женщины по ту и эту сторону экрана запели:

«Любовь несмелую твою услышала.

На память белую рубашку вышила.

О чём мечтаю я в узоре сказано:

Две нитки алые узлом завязаны»,

вспоминая время, когда сами были молодые, влюблялись и тоже вышивали своим парням крестиком узоры на рубахах…

Эта женская тема была и дальше продолжена еще двумя песнями – «Не твоя невеста», быстрой и очень озорной и такой красивой, лирической – «Русалочки». Послушайте их тоже, пожалуйста!

Следующим номером концертной программы было выступление Виктора Лукашова, приехавшего из Ирландии. Он блистательно выступил - сыграл русские наигрыши, украинские мелодии, и, конечно же, цыганочку!

Помогал ему Народный гармонист – Артист Геннадий Аксёнов, вместе они просто взорвали эфир виртуозной игрой на двух гармошках!

Ибрагим, так зовут певца из Осетии, который приехал на огонёк и продолжил выступление. Он – Заслуженный артист Южной Осетии и пел о своей земле, о своём народе на родном языке. Пел проникновенно и трогательно и его мужественный баритон с очень красивой, яркой окраской говорил о том, что перед нами джигит, настоящий Мужчина! Не забудьте и этот ролик, вы откроете для себя замечательного исполнителя!

Все присутствующие артисты попросили Наталью Зенкину, ведущую солистку хора «Московская сторонушка» спеть старинную русскую песню

«В лунном сиянии снег серебрится…». У Геннадия Аксёнова рядышком оказалась знаменитая Саратовская гармошка, 1903 года выпуска, со звонкими колокольчиками и в припеве голос Натальи Зенкиной как бы соревновался с ними, создавая необыкновенно красивый рисунок песни. Я кричал «браво» громче всех, не потому, что Наталья моя близкая подруга, а потому, что еще раз всем доказала, она – Золотой голос России! Браво, Наталья!

Геннадий Аксёнов, 55-летие которого мы должны были праздновать на завтра, спел несколько песен из будущего концерта, спел тоже очень душевно, красиво!

Вечер уже близился к завершению, но всем нам так не хотелось расходиться, ведь нас сплотила и сблизила эта замечательная программа!

Когда уже съёмка эфира подходила к концу, я увидел, что Валерий Николаевич Болотов надел новую рубашку, причесался и собрался к нам в кадр. Мы, к сожалению, редко видим его в наших программах! А тут он так красиво вошёл в кадр, держа в руках белую птицу, как потом оказалось, символ Мира – Белого голубя!

Он поздравил всех артистов с Новым 2023 годом и пожелал всем нам, по ту и другую сторону экрана, мирного неба над головой, чтобы, наконец, закончилась эта чудовищная война и наши солдаты вернулись домой, к своим семьям, женам и детям. Зазвучала песня «Мы так давно не отдыхали», он запел её первым, а все артисты подхватили её:

«Ещё немного, ещё чуть-чуть,

Последний бой он трудный самый.

А я в Россию домой хочу,

Я так дано не видел маму!»

Мы все подпевали со слезами на глазах, думая, что должно наступить время, когда все это безумие будет позади, и мы опять сможем радоваться жизни, как и раньше, ездить к своим родителям и детям в Украину, приглашать их к себе в Россию, ведь, по большому счёту, мы все - братья и сёстры!

(продолжение следует)