Как сейчас живут актёры из «Поющих в терновнике», вышедших на экраны 40 лет назад

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Александр Крохмаль, Журналист

Кадр из фильма "Поющие в терновнике". Фото: Global Look Press

В марте 1983 года мир увидел экранизацию культового романа австралийской писательницы Колин Маккалоу. Речь идёт о легендарном проекте «Поющие в терновнике». Несмотря на противоречия в подборе актёров, 4-серийная сага о любви и отношениях очень полюбилась зрителям. Она до сих пор остаётся единственной киноадаптацией истории запретной любви священника Ральфа де Брикассара и Мэгги Клири. Как сложилась судьба артистов, сыгравших ведущие роли в фильме 40 лет назад?

Исполнитель роли священника Ричард Чемберлен пришёл в проект уже знаменитой кинозвездой. На момент съёмок ему было уже почти 50, но создателей фильма это не остановило. Игра Ричарда вызвала у критиков и зрителей небывалый восторг. Многие женщины навсегда влюбились в его образ. Сегодня актёру 88 лет. Он так и не женился, хотя был кумиром почти для всего мира. Детей у него тоже нет. Зато Ричард по-прежнему остаётся очень востребованным актёром в кино.

Ричард Чемберлен.

А вот Рэйчел Уорд на момент съёмок «Поющих в терновнике» имела довольно скромный актёрский опыт. Она даже не думала, что её выберут на кастинге. Заполучив свой золотой билет, девушка была готова к большим гонорарам и славе. Однако многие зрители раскритиковали 26-летнюю актрису за искусственность созданного образа и посредственную игру. После волны негатива Рэйчел замкнулась в себе. Позднее она решила стать режиссёром. Сейчас Уорд уже 65. Она счастлива в браке с Брайаном Брауном, и имеет трёх прекрасных детей.

Рэйчел Уорд.

Что до Брайана Брауна, также отметившегося в фильме, то его игра была оценена высоко. Он заслужил положительные отзывы критиков. Актёра даже номинировали на «Золотой глобус», который так и остался его единственным ярким событием в карьере. Но большой кинозвездой Брайан стать не сумел. Он так и остался в тени других артистов. Сейчас ему 75 лет. Он живёт вместе с Рэйчел Уорд и тремя детьми в Австралии. Но Браун не оставил актёрское ремесло. Он вполне неплохо прижился в местном театре.

Стоит ещё замолвить слово про Брета Каллина, сыгравшего в бесценном фильме старшего брата Мэгги. После «Поющих» его очень полюбили зрители, так сказать, заметили его миловидность. Актёра стали всё чаще приглашать в различные мыльные оперы, в которых он потом не раз отличился. На его счету участие в «Остаться в живых» и в «Отчаянных домохозяйках». Из полнометражных фильмов можно упомянуть «Призрачного гонщика» или «Джокера». На сегодня Каллину 66. В 1995-м он женился на своей коллеге по фильму «Аполлон-13» Мишель Литтл и стал отцом. Артист не гнушается активной деятельности и даже ведёт собственный блог .

И напоследок, стоит сказать про Мер Уиннингем, сыгравшую в «Поющих» роль дочери Мэгги. Несмотря на недолгое экранное время, она выложилась по полной и показала всю яркость своего таланта. Закрепить успех девушке удалось спустя два года, когда на свет вышел фильм «Огни Святого Эльма». Затем последовали номинации на «Эмми» и «Оскар». Правда, в личной жизни у неё всё не так уж и легко. Актриса была замужем четыре раза и стала матерью пяти детей. Сегодня за её плечами очень много проектов, среди которых есть вышедший в 2019 году фильм «Тёмные воды». Также в её творческой копилке есть три музыкальных альбома.