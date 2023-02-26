Золотой голос России – Наталья Хабибуллина

Аргументы Недели → Культура 13+

Владимир Торопов, редактор

Я хочу рассказать вам об одной певице, которая очень заслуживает, чтобы о ней написали. Речь идет о Наталье Хабибуллиной из города Киров.

Она иногда приезжает в Истру и выступает в Доме культуры на сборных концертах гармонистов. Обычно исполняет одну – две песни и на этом все заканчивается. А тут мы с Валерием Болотовым, организатором концерта и директором продюсерского центра «Гармонь – народная душа» решили пригласить ее на запись целой программы примерно из 10 песен, чтобы показать зрителю всю красоту ее голоса и познакомить с репертуаром.

Наталья родилась в Ашхабаде и в возрасте 2 лет их семья переехала в Кировскую область, деревню Шишинерь. Там-то и проявились певческие способности Натальи. Когда она была совсем маленькая, её крестная – Леонова Граня Егоровна организовала «концертную бригаду»: Наталья, и ещё несколько деревенских детей: Ольга, Зинаида и Ирина. Днем помогали родителям – работали в саду и огороде, ходили на сенокос, в лес за грибами и ягодами, доили коров, ну а по вечерам разучивали песни и в праздники выступали перед своими односельчанами.

Закончив школу, Наталья переехала в село Рожки и устроилась на работу в сельский Дом культуры, потом вышла замуж, сама родила четверых, но даже будучи беременной, часто с агитбригадами выступала перед тружениками села, давала концерты для доярок и животноводов. Потом, переехав из села Рожки в деревню Шутовщина, вблизи Кирова, у Натальи начинается бурная концертная жизнь – большие, сборные концерты на 300 и более мест в Домах культуры Кирова, Нижнего Новгорода, Бабаево (родина Бабаевских конфет), Вологда, Ярославль, Курск, Удмуртия…

И вот в назначенный час Наталья Хабибуллина появилась на Чердачке талантов в подмосковном городе Истра, в доме Валерия Болотова, где и проходит запись. Для Натальи это была не первая съемка, но записать большую программу вместе со мной, как ведущим, было впервые. На съемочную площадку вошла молодая, хрупкая женщина в темно-синем платье с белыми цветочками и красиво убранными назад густыми волосами. Вместе с Натальей на запись программы приехал и Народный гармонист – Артист - Геннадий Николаевич Аксенов, которого вы все хорошо знаете. Съемка велась именно на Чердачке, а не на Кухне, потому что там больше места и можно отрепетировать, «прогнать» перед записью большинство песен.

Первой прозвучала известная песня из репертуара Валентины Пудовой, прекрасной удмуртской певицы - «Ветка сорвана», которая была исполнена так зажигательно, что задала тон всей программе. Ну а вслед на ней еще одна, очень яркая и любимая песня ведущего эфира - Владимира Торопова – «Не твоя невеста».

Во время беседы Наталья с радостью поведала нам, что она, наконец, не работает, и все свое свободное время может отдать песенному творчеству, репетировать, выступать в концертах. «Хотя я уже и бабушка, - шутя сказала Наталья, - имею 4 внуков и 2 внучки, но очень хорошая, потому что до сих пор помогаю их воспитывать».

Следующей была очень известная песня «Горлица и дятел», которую написали А. Морозов на стихи А. Поперечного, необыкновенно красивая песня о любви. Исполнение было блистательным, и даже съемочная группа отметила великолепное исполнение этого произведения. Ведь, так оно и есть, чтобы получилась песня ее надо не только красиво спеть, но и красиво сыграть!

Поскольку концертная программа состояла в основном из авторских песен, Наталья Хабибуллина предложила исполнить песню из репертуара Пензенского народного хора «Милая роща», одну из самых известных и красивых, которую написали Е.Гришин и пензенская поэтесса Матрёна Смирнова. Ею написаны такие неопровержимые слова о любви к Родине:

Край мой, единственный в мире,

Где я так вольно дышу.

Поле раскинулось шире.

К роще зеленой спешу.

Хочется белым березкам

Низкий отвесить поклон,

Что заслонили дорожку

Ту, что ведет под уклон.

Накануне этой съемки в Истре состоялся еще один праздник – все мы чествовали 55 - летие творческой деятельности Геннадия Аксенова. И я попросил Геннадий Николаевич рассказать слушателям об этом концерте. «Зал был переполнен! Ни одного свободного места! Люди толпились в проходах и между колоннами, - вспоминал Аксенов. Открыл концерт народный ансамбль песни и танца «Истра», затем вышла народная артистка России Надежда Крыгина и попросила меня ей подыграть. Мне было очень приятно. Она спела несколько песен. Затем на сцену пригласили заслуженную артистку России Ольгу Читоеву, которая тоже спела три песни. Зал подпевал и даже пританцовывал, Потом дошла очередь до Ибрагима Икаева, заслуженного артиста Осетии, с которым мы познакомились на программе «Привет, Андрей»! Он спел очень красивую песню «Леночка». И еще я хочу сказать о моем близком друге, приехавшем на концерт из далекой Ирландии – Викторе Лукашове. Мы с ним вместе так «зажигали» - играли на двух гармонях наигрыши, особенно Цыганочку, играли так, что люди «отрывались» перед сценой по полной программе. Выступили еще многие артисты, ну и конечно же Наташа Хабибуллина, которая очень украсила этот концерт. Мне особенно приятно было получить в подарок сувенир - мягкую фигурку в виде гармониста Геннадия Аксенова, которая сразу заняла почетное место в музее Валерия Болотова, как раз на Чердачке талантов!»

Наталья Хабибуллина сама предложила спеть еще одну душевную песню – «Маленькая церквушка», которую они недавно разучивают с Аксеновым для своего репертуара.

Ну и конечно же, мы не могли обойтись без такой женской, очень красивой песни «Русалочки», автором которой также является Валентина Пудова и её Наталья Хабибуллина поет довольно давно. В ней тоже поются такие глубокие и пророческие слова:

Страстью жаркою, да обманною

Накидают на шеи венки.

И останешься в тихой заводи

Не ходи туда, не ходи!

Послушайте и посмотрите нашу программу сразу после статьи и вы не разочаруетесь! Ну и в конце программы Наталья исполнила хит «всех времен и народов» - песню «Судьба» из репертуара Надежды Кадышевой.

Съёмка на Чердачке талантов у В. Болотова закончилась, а дежурная бригада еще долго не могла разойтись со съемочной площадки, находясь под впечатлением очень красивого голоса такой необыкновенной женщины – Натальи Хабибуллиной!

(продолжение следует)