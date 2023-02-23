Варвара Мартынова и Григорий Елькин – настоящие звезды

Аргументы Недели → Культура 13+

Владимир Торопов, редактор

Обычно на наши посиделки в подмосковный город Истра, на Кухню талантов мы приглашаем не только известных гармонистов, исполнителей, но и знакомим наших телезрителей с новыми именами, которые только начинают свою долгую дорогу в мир музыки. И особенно это относится к совсем ещё юным исполнителям, можно сказать детям. Так и получилось, когда на эфир программы «Гармонь – народная душа» на Кухню талантов Валерия Болотова приехали Варвара Мартынова и Григорий Елькин, причем приехали вместе со своими родителями.

На импровизированную сцену вышли два подростка, вместе заиграли на гармошках и юная Варвара запела очень игривую песенку:

А я накрашу губки, да подведу реснички,

И станут мои глазки, как у хитрой лисички.

А я пройду пройдуся, по твоему, да переулку,

И рядом с твоей хатой, возьму остановлюся.

Они и вправду, играли и пели так артистично и так ярко, что к концу программы, будучи под впечатлением, я написал комментарий прямо во время эфира (чего обычно не делаю): «Блистательное выступление Варвары Мартыновой и Григория Елькина! Они еще молодые, но уже такие большие артисты! Яркие, талантливые, красивые, будто пришли к нам на эфир из передачи «В гостях у сказки», из царства Берендея и вот чаруют нас своими волшебными голосами и виртуозной игрой на народных инструментах! Большой и светлой дороги вам в прекрасный мир музыки и большого искусства! Варвара и Григорий, браво, вы лучшие!»

Оказалось, что Варвара Мартынова играет не только на гармони, но и на гуслях, балалайке, домре и других народных инструментах. Из разговора с ней мы узнали, что живет она в Саратовской области, районный поселок Базарный Круглак, учится в девятом классе, закончила музыкальную школу, но продолжает совершенствоваться в игре на гармони.

Григорий Елькин приехал из г. Слободское, Кировской области, тоже учится в девятом классе, правда уже закончил музыкальную школу по классу баяна. И начал он свое выступление со знаменитой «Одинокой ветки сирени», любимой многими слушателями застольной песни. И играл, конечно, так выразительно, что все мы ему подпевали!

Варвара Мартынова продолжила свою программу песней с очень красивым названием: «Соловей кукушечку уговаривает», причем исполнила ее проговаривая, речитативно, на гуслях необыкновенным, волшебным голосом.

Григорий Елькин очень трогательно спел любимую застольную песню «Одинокая гармонь» и авторскую песню Я. Семьянинова «Хуторок».

Эфир получился такой домашний, очень душевный. Послушайте его, дорогие друзья, в конце и получите огромное удовольствие!

Отдельного разговора заслужили их концертные костюмы, вышитые вручную по эскизам старинных народных изделий. Понимаете, и эти яркие костюмы, манеры, внешность и даже имена, которые им дали родители – Григорий и Варвара (не требующие концертного псевдонима), все это говорило о том, сколько труда, любви, доброты, заботы и слез отдали им их родители, их мамы и папы! И я, как ведущий программы, просто не смел не поблагодарить за это их матерей, приехавших на эфир!

Мне же, как ведущему программы, жаль было ее заканчивать, потому что такие исполнители редко залетают к нам на огонек!

А молодые артисты все пели и пели. Звучали знаменитые мелодии: «Страдания» М. Мардасовой, «Разнесуха», «Есть любовь или нет», «И снова осень» на стихи Николая Красникова с такими поэтическими строками:

«Где мы с тобой, как утренние звезды,

Прикрытые накидкой голубой…»

Прощаясь со слушателями, я, как всегда, пожелал всем петь песни под гармонь и учиться на ней играть!

Когда заиграла заключительная «Катюша», съёмочная группа, гости, домочадцы, и просто друзья, находившиеся в таком огромном, загородном доме, и неожиданно оказавшиеся вместе, затаив дыхание, слушали эту великую песню о любви в исполнении таких ярких и молодых Артистов – Варвары Мартыновой и Григория Елькина!