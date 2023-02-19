Состояние дачи Фаберже в Петербурге проверят повторно по поручению Бастрыкина

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Культура 13+

19 февраля 2023, 13:29 Елена Соколова

Фото: Фрагмент видео на YouTube

В СМИ не раз появлялась информация о катастрофическом состоянии исторического здания.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя главуправления Следкома по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову провести повторную проверку состояния дачи Фаберже. Новость публикует Нева.Тудей.

В СМИ не раз появлялась информация о катастрофическом состоянии исторического здания. Теперь владелец обязан провести мероприятия по сохранению и восстановлению объекта в течение трёх лет.

Первую проверку Бастрыкин обязал провести ещё в конце января из-за жалоб на аварийное состояние объекта культурного наследия. В начале этой недели, 14 февраля, Комитет по охране памятников Санкт-Петербурга (КГИОП) через суд добился решения о реставрации здания. КГИОП требовал этого в течение десяти лет.

Дача Фаберже была построена в конце XIX века. В годы Великой Отечественной войны там размещался госпиталь, до развала СССР там был оздоровительный детский сад. В 2001 году здание получило статус федерального объекта культурного наследия, с того момента в Сети стали появляться многочисленные фото и материалы, свидетельствующие о постепенном разрушении исторического здания.