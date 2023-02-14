Какая кошка пробежала между Шаляпиным и Горьким после 25 лет дружбы

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14 февраля 2023, 14:34

13 февраля прославленному русскому оперному певцу Фёдору Ивановичу Шаляпину исполнилось 150 лет. По поводу этой даты вспоминаются разнообразные интересные истории. Одна из них – дружба с Максимом Горьким.



Познакомились оба классика в Казани при поступлении в труппу местного театра. Тогда Шаляпина приняли, а Горький остался ни с чем. Дружеские отношения между двумя знаменитостями продолжались без малого 25 лет, но прервались в тридцатые годы прошлого столетия.



Как говорят, кошка пробежала между друзьями, тогда, когда Шаляпин потребовал выплату гонорара за издание своих мемуаров, впервые опубликованных в 1917 году. Фёдор Иванович не отличался грамотностью, поэтому текст за него писал Горький. Кто оказался прав в этой истории доподлинно неизвестно.



Но разногласия между классиками возникали и раньше. Так, в 20-е годы Горький возвращался с чужбины в СССР. То же самое он настойчиво уговаривал сделать и Шаляпина. Однако Фёдор Иванович наотрез оказался. Его «разбойничий» нрав предполагал полную свободу творчества, и нежелание быть зависимым от управления представителей какой-либо власти.



Правда, в карьере певца был один эпизод, обернувшийся скандалом. В 1911 году после премьеры оперы «Борис Годунов» Шаляпин вместе со всей труппой Мариинского театра встал на колени перед императором Николаем II. После Кровавого воскресенья 1905 года царь стал отрицательным персонажем в глазах интеллигенции. Поэтому поступок Фёдора Ивановича многих возмутил, включая и жившего тогда на Капри Горького.



Позже выяснилось, что Шаляпин проявил солидарность с хором, который требовал прибавку жалования. Горький всё понял и пригласил певца погостить у него. Там Шаляпин выступал много и совершенно бесплатно.