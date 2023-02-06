Журналист и правозащитник Николай Сванидзе попал в больницу

Экс-председатель СПЧ Михаил Федотов заявил вечером в понедельник, 6 февраля, что журналист, правозащитник, а также бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе попал в больницу.
Михаил Федотов отметил, что не располагает подробностями госпитализации Николая Сванидзе, а также не может предоставить информацию о состоянии здоровья журналиста.
Напомним, в феврале текущего года Николая Сванидзе на посту директора Института массмедиа и рекламы РГГУ сменил Владислав Флярковский.