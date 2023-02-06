Журналист и правозащитник Николай Сванидзе попал в больницу

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6 февраля 2023, 18:52 Источник: РИА "Новости"

Николай Сванидзе, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-председатель СПЧ Михаил Федотов заявил вечером в понедельник, 6 февраля, что журналист, правозащитник, а также бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе попал в больницу.

Михаил Федотов отметил, что не располагает подробностями госпитализации Николая Сванидзе, а также не может предоставить информацию о состоянии здоровья журналиста.

Напомним, в феврале текущего года Николая Сванидзе на посту директора Института массмедиа и рекламы РГГУ сменил Владислав Флярковский.